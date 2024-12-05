盤點陸生團訪台爭議！　綠議員轟：配合大內宣的訪團多來無益

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（5日）結束九天八夜行程，但日前到台北市中山女高參訪，卻被陸媒形容成「唐僧進盤絲洞」，引起議論。對此，身為中山女高也是清大校友的民進黨台北市議員林亮君表示，中山女中被羞辱，蕭旭岑竟反控各界反應過度、是綠色家長、1450側翼？如果是平等交流，為什麼非得把台灣隊稱為中國台北隊？為什麼營造馬龍受學生擁戴的畫面？為什麼在清大不敢拿國旗？這樣的訪團，不僅傷害台灣學生，更無益於「促進兩岸關係」。

林亮君表示，這幾天前總統馬英九邀請中國學生團來台訪問，引發國內軒然大波，尤其是中國桌球選手馬龍到中山女中參訪後，被中國媒體說成「如唐僧進盤絲洞」，做為中山的校友，自己真的無法忍受，噁心！可惡！

林亮君表示，以「學術、體育交流」為包裝的活動，背後卻包藏禍心，學生們成了中國在自家大內宣的犧牲品。在談馬辦引狼入室之前，她要先幫母校澄清一件事，外界質疑當天校方為了接待中國訪團「自我矮化」未升青天白日滿地紅旗，完全是誤傳。

林亮君提到，中山女中的旗手會在晴天時於上午7點30分升旗，下午4點20分降旗。11月27日中國訪團原定活動時間是下午2點30分至4點10分，但訪團較晚抵達以致活動延遲，大約4點30分後才離開學校，但中山女中並未因為訪團到訪而調整降旗時間，從媒體拍攝畫面來看，馬龍等人大約在3點多從莊敬樓穿越操場經過司令台前時，中華民國國旗也確實在旗竿上。以上說明澄清，請大家協助傳遞正確資訊。

接著，林亮君說，為什麼學術交流會變了調？原本到中山女高的參訪行程內容為虛擬高爾夫體驗、逸仙樓古蹟參訪，以及介紹融入人工智慧AI、量子電腦、半導體知識等新科技專業知能的「臺北市STEAM及新科技發展辦公室」，學術間的交流倒也沒什麼問題，但有兩件事她覺得非常奇怪。

林亮君指出，第一，中生團全為大學及碩博生，為什麼要特別來到中山女中參訪？第二，校方稱來接洽的不是台北市教育局也非馬英九辦公室，那到底是誰居中安排的？並且就她所知，陸委會曾多次表示中山女中的這個參訪行程，沒有必要，一定會被批評，但最後基金會仍執意安排，到底為什麼一定要前往中山？

林亮君再指，這群高調的中國參訪團其中幾乎也都是共青團的成員，不論是到台大、清大或是令人匪夷所思地特地到中山女高，在她看來並不是單純的「學術及運動交流」，而是為了將這些交流變成中共的素材，在媒體、網路上大做文章，塑造中國人所到之處受到台灣人歡迎，並貶低台灣的學生及生活經濟環境，扭曲散布不實的訊息。

林亮君批評，如今中山女中的校友及學生忿忿不平，家長會也發聲明怒斥，馬辦執行長蕭旭岑卻說這些抗議的是「綠色家長」，對於這次訪團惹出的爭議，好像置身事外，「要大家不要泛政治化，自己又忙著貼別人標籤，真是可笑」。

林亮君質疑，如果是平等的交流，為什麼非得把台灣的職棒球隊當成背板、在媒體面前把台灣隊稱為中國台北隊，或是營造出馬龍在中山女中受學生擁戴的畫面？如果是平等的交流，為什麼在清大不敢拿中華民國國旗？為什麼不敢與中國學生分享自由民主的美好？這樣的訪團，不僅傷害台灣學生，更無益於馬辦所謂的「促進兩岸關係」。

最後，林亮君強調，當初馬英九辦公室所提出的計畫書指出「本團受到高度輿論肯定與民眾關注，在當前最短時間能有效促進兩岸關係，有其急迫性與不可替代性」，如今看來，台灣人絲毫不買單，既不促進兩岸關係，更沒有急迫性，這類配合中國大內宣式的訪團，多來無益。

▼台北市議員林亮君質詢。（圖／記者林敬旻攝）