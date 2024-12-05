陸生來台「共機艦擾台不減反增」　吳崢轟：國民黨一句話都不敢吭

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（5日）結束九天八夜行程。根據統計，截至昨日為止，前8天行程共累積186架次共機艦擾台。對此，民進黨發言人吳崢表示，陸生來台灣，共機艦跟著來，國民黨卻對中國文攻武嚇視而不見，一句話都不敢吭，這就是國民黨宣稱的和平交流？

吳崢表示，這幾天馬英九基金會邀請陸生團訪台，但是中國學生、馬辦蕭旭岑、中國官媒相關醜化、矮化台灣言論層出不窮，陸生團造訪中山女高、台大、清大都引發學生、家長強烈的不滿。

吳崢表示，台灣是自由民主多元的國家，不同立場的人自由表達意見，互相討論交流、甚至切磋指教，是台灣社會的常態，也是可貴的地方，政府一直的立場也是支持對等尊嚴、健康有序的對話交流。

吳崢批評，遺憾馬辦的蕭旭岑，竟然把不同意見的台灣人，通通打成側翼、1450，甚至稱學生遞國旗給他拿是「專制國家行為」？

吳崢指出，更扯的是，中國學生來，共機共艦也跟著來，根據國防部統計，在馬英九中生團訪台期間，累積186架次共機艦擾台，數量不減反增。

最後，吳崢強調，中國一面醜化、矮化台灣，一面軍事威脅，不就是「文攻武嚇」嗎？藍營對中國文攻武嚇視而不見，一句話都不敢吭，反而隨中國起舞欺負台灣，這就是國民黨宣稱的和平、交流嗎？

▼ 馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者許靖騏攝）