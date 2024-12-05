粉絲不捨馬龍離台高喊「台灣歡迎你」　抗議人士舉牌嗆一邊一國

▲大陸金牌桌球員馬龍在台展現超高人氣，所到之處都有粉絲熱烈歡迎。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請大陸7所大學共40名師生來台9天8夜參訪行程，於今（5日）圓滿結束旅程。不少民眾擠在桃機大廳為桌球金牌選手馬龍送機，高喊「馬龍我會想你！」、「歡迎再來！一路平安」，更有粉絲舉著親手做的板子寫著「10歲時認識龍，22歲親見龍，謝謝你陪我成長，台灣歡迎馬龍」；不過，現場也有抗議人士高舉「國有器官們，Bye！Bye！別再來」、「台灣中國、一邊一國」。

陸生訪問團一行人大包小包，手上拿著伴手禮、行李，今日上午抵達桃園機場，準備結束台灣9日8夜的行程，大批粉絲也拿著照片，應援物品，守候在桃機大廳。馬龍球迷一看見馬龍便興奮高喊，「龍隊！龍隊！」馬龍也保持微笑與粉絲揮手道別。

現場除了粉絲，也聚集了不少抗議人士，手舉標語「國有器官們，Bye！Bye！別再來」、「武漢肺炎 中國製造」、「台灣中國 一邊一國」、「中國沒有伴手禮 民主不是違禁品 不用安檢及可登機」、「中國可以過除夕嗎」，還有人舉印著「TEAM TAIWAN」毛巾表達不滿，陸生團一行人則沒有多做回應。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪透露，昨晚舉辦歡送餐會，每位陸生都有發表感言，每個人都很感謝台灣人，雖然只有短短9天8夜，但已充分感受到台灣人的熱情，說回去要告訴親朋好友台灣人善良、好客、熱情，讓親友也多多來台灣玩，這就是推動兩岸交流目的，因此呼籲陸委會不要用戒嚴心態阻斷兩岸交流。