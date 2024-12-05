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搶戒嚴軍步槍護國會！前美女主播上BBC哽咽：我害怕但無法保持沉默

▲▼安貴朎在國會外奪槍與軍人對峙的勇敢行動成為焦點後接受BBC採訪。（組圖／翻攝自IG、X）

▲安貴朎在國會外奪槍與軍人對峙的勇敢行動成為焦點後接受BBC採訪。（組圖／翻攝自IG、X）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，還派軍強闖國會。期間，35歲前美女主播、共同民主黨發言人安貴朎在國會外與軍人對峙的勇敢行動成為焦點，她甚至徒手抓住士兵的槍頭，怒斥軍隊不應對平民動武。安貴朎5日接受BBC採訪時，完整還原了當晚的情況，與自己當時的心情。

據BBC報導，安貴朎指出，南韓距離1979年最後一次頒布戒嚴令已過了45年，因此自己與許多南韓年輕人一樣，對「戒嚴」這個詞感到十分陌生，但她第一次聽到這個消息時，「我整個人瞬間就被一種恐慌的感覺籠罩住。我很害怕，但我無法保持沉默。我只知道我們必須阻止這一切。」

安貴朎回憶，她在得知軍隊開始進駐國會後，就立刻趕到現場與其他議員一同阻止戒嚴軍的行動。安貴朎抵達國會主樓時，軍方正與國會工作人員和普通民眾對峙，她還目睹武裝士兵企圖強行進入國會，形容當下彷彿「見證歷史的倒退」。安貴朎加入對峙隊伍後，徒手抓住士兵的槍頭，與對方爆發肢體衝突。

安貴朎與她的同事們不顧一切地阻止軍隊進入正在投票的主樓，從內部將門鎖死，並將沙發等重物放在門前，抵擋部隊的攻勢，直到國會通過解除戒嚴的決議，尹錫悅宣布解嚴，安貴朎才終於放鬆警惕，在國會大廈內小睡一會。

安貴朎表示，當晚的混亂與恐懼難以形容，「我隔天早上甚至還有點害怕走出國會，因為路上沒有計程車，整個城市彷彿籠罩在戒嚴的陰霾下。」她身穿前一天與軍人對峙時的黑色高領毛衣與皮夾克，言談中幾度哽咽，「這樣的事情發生在21世紀的韓國，令人心碎與沮喪。」她坦言，雖然戒嚴如今已解除，但這場風波顯示韓國民主仍面臨重大挑戰。

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