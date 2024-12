搶戒嚴軍步槍護國會！前美女主播上BBC哽咽：我害怕但無法保持沉默

▲安貴朎在國會外奪槍與軍人對峙的勇敢行動成為焦點後接受BBC採訪。(組圖/翻攝自IG、X)

記者葉睿涵/編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴,還派軍強闖國會。期間,35歲前美女主播、共同民主黨發言人安貴朎在國會外與軍人對峙的勇敢行動成為焦點,她甚至徒手抓住士兵的槍頭,怒斥軍隊不應對平民動武。安貴朎5日接受BBC採訪時,完整還原了當晚的情況,與自己當時的心情。

據BBC報導,安貴朎指出,南韓距離1979年最後一次頒布戒嚴令已過了45年,因此自己與許多南韓年輕人一樣,對「戒嚴」這個詞感到十分陌生,但她第一次聽到這個消息時,「我整個人瞬間就被一種恐慌的感覺籠罩住。我很害怕,但我無法保持沉默。我只知道我們必須阻止這一切。」

News anchor-turned politician Ms. Ahn Gwi-ryeong (@anngwiryeong) showed exceptional bravery during the South Korea martial law crisis, she confronted a soldier head on, grabbed his rifle, shamed him for usurping democracy and for confronting protestors while armed. pic.twitter.com/ZP0of25kTq