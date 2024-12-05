健保「家醫大平台」明測試上線　AI預測疾病風險拚明年下半推出

▲健保署長石崇良特別演講分享家醫大平台上線規劃，後續將推AI疾病風險分級。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部健保署要透過「家醫大平台」整合民眾就醫資料，讓醫療端與民眾都可以即時掌握自身狀況，健保署長石崇良今（5）日透露，家醫大平台的系統初模已經建置完成，明天起針對參加家醫計畫診所約5千家上線測試一個月，預計明年將正式推出，開放所有院所使用；後續最終目標則是建置AI疾病風險分級，讓民眾了解自身風險，並依此分流照護，最快明年下半年可實施。

石崇良今日出席2024台灣醫療科技展，並於台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）進行「精準健康到預防醫學：AI驅動的糖尿病照護模式在全民健保中的應用與前景」特別演講。

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石崇良演說時指出，賴清德總統8年888計畫希望讓80%三高病患加入照護網、加入者80%接受生活習慣諮商，最後讓三高的控制率可以達到80%，困難度其實不亞於2030年癌症死亡率降1/3這項目標。而回顧過去健保資源主要放在罹患慢性病之後，為了讓資源有效運用、改變健康狀況，應該要從疾病初期，甚至前期進行健康促進，要透過升級推出的「大家醫計畫」來強化預防保健與生活介入。

▲石崇良進行「精準健康到預防醫學：AI驅動的糖尿病照護模式在全民健保中的應用與前景」特別演講。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良指出，大家醫計畫有三大重點，第一是建立「家醫大平台」，將民眾相關就醫資料建立為「個人健康紀錄（Personal health record, PHR）」，且紀錄是可以互動、不斷成長，醫療端產生新的資料就會回傳收集整理，再回饋給醫療端，不論病人在哪裡看過病，這些資料都能彙整，才能做到真正的家庭醫師概念；這些資料也會提供給民眾掌握自己的健康狀況，甚至未來也可以和穿戴裝置、其他平台的生理量測數據串連。

石崇良表示，家醫大平台系統已經建置準備進行測試，12月6日就會開始上線，參與對象為本身有參加家醫計畫約5000多家診所優先，根據測試結果再修正，到明年會正式推出後再逐步擴增適用院所範圍。

第二則是「診所醫療資訊系統雲端轉型」，石崇良說明，藉此讓診所的醫療資訊系統雲端化，才能和家醫大平台快速互動，12月開始先行匯入240多家診所做雲端轉型，預計用4年時間讓8成以上基層診所、藥局能夠完成建置。

最後則是AI疾病風險模型開發，石崇良透露，健保署正和鴻海跟Google合作，透過AI匯入去做民眾健康風險評估，進而達成分流照護、分級醫療。初步規劃可以分為六等級，由低到高有綠色、黃綠色、黃色、黃橙色、紅橙色、紅色等，當本身風險較低，可以自我照顧或者到基層診所，風險比較高，則需要比較上級的醫院來協助，例如紅橙色、紅色燈號，建議應該到醫學中心，由於還需要做模型驗證，最快應該是明年下半年實施。