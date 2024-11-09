明年健保總額成長率將核定！邱泰源透露「傾向採高推估」

▲衛福部長邱泰源出席2024台灣醫學週，台灣聯合醫學會學術演講會暨台灣醫學會第117總會開幕典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額協商核定在即！衛福部長邱泰源今（9）日透露，將傾向採取高推估5.5%的方向處理，強調政府對人民健康的支持。健保署長石崇良指出，採取高推估明年總額相當9286億，加計政府挹注比今年增加712億元，實質成長率達到8.13%，為有史以來最高。

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，行政院核定明年健保總額成長率為3.521～5.5％之間，然而健保會9月底進行總額協商，由於醫院、西醫基層兩部門的總額協商，醫界與付費者代表意見分歧，最終破局，以兩案併陳送衛福部決定。

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邱泰源今日出席2024台灣醫學週活動，會中致詞提到明年健保總額正在做最後決策，現在政府態度與目前朝野各界期待醫療環境更好，會盡量達到期待，給予最大支持，所以傾向以「高推估」處理，但最終視國家財政評估而定。

健保署長石崇良出席北市醫師職業工會的健保論壇暨則提到，明年健保總額若採取高推估，會比今年增加531億元，比往年大幅成長，再加上從健保總額移出、改以公務預算挹注的項目達111億元，以及癌症新藥專款新增50億元、額外挹注罕病用藥專款新增20億元，全數合計增加712億元，實質成長率達到8.13%，為有史以來最高。

在成人健檢政策方面也將擴增，邱泰源致詞時提到，成人健檢可早期發現高血壓等疾病及時防治，但幾十年都沒有調整費用，過去各醫療院所都是賠錢或打平在做，現在行政院核定了比較多預算，國健署正在精算中，規劃明年政府補助費用會double。

邱泰源表示，成人健檢希望能做的項目更多，現行規範年齡是滿40歲可以做，衛福部也有研議年齡下修，後續還要經過專家會議討論，要把經費花在刀口上。