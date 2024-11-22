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「停復保制度」12／23廢止！旅外須持續繳費　才能返台用健保

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保停復保制度將廢止！憲法法庭2年前判決《健保法》停復保施行細則違反法律保留原則，衛福部已經決定不修法，今（22）日將預告修改施行細則。也因此，從12月23日起國人就無法辦理停保，不分身份，不管有無出國，都要持續繳交保費；但也有過度配套措施，針對先前已經辦理停保者，不會去追溯，會等待再次入境返國時才會自動復保。

現行赴海外國人可用健保停復保制度，出國超過半年可辦理停保，回國再復保，引發「返台爽用健保」等爭議。大法官釋憲指出，因《健保法》施行細則規定沒有法律明確授權，就逕行規範健保停復保等重要權利義務事項，違反法律保留原則，相關條文至遲自判決公告後2年失效；而該判決將於12月23日期滿。

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如果要維持停復保，衛福部就必須修改《健保法》。據了解，衛福部已經決定不修法，讓停復保制度廢止，衛福部社保司將於今日預告修改健保施行細則，刪除停復保相關條文，並增訂過渡條款給12月23日之前已辦理停保的國人。

健保署長石崇良接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，現行停復保使用對象包含兩類，一種為失蹤，一種則是國人出國逾6個月以上可以申請停保。現行的失蹤對象可以在未滿六個月時先行停保，超過六個月後退保；停復保廢止之後，就必須持續繳保費滿六個月再退保。

至於出國民眾，石崇良說明，現行規範是出國逾六個月可以申請停保，若兩年內入境，一入境就會復保，且要繳納保費三個月之後才能停保；兩年內沒有入境就是除籍辦理退保。停復保廢止之後，出國民眾不論身份都不能辦理停保，得持續繳納保費。但規範不溯及既往，過渡條款會讓已經停保者持續有效，直到該民眾再次入境後自動復保，之後就不能再申請停保。

根據健保署統計，目前國人有效停保人數21.3萬人，每年辦理停保約13萬人，進一步細看短期停復保就醫比例接近7成。

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