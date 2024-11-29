查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案連爆，次長呂建德今（29）日下午公布最新調查進度，接獲霸凌案件累計6起，有2人因情節重大等因素即刻調離職務，相關調查2周內完成並公布懲處。值得注意的是，其中一案為健保署陳姓副署長於先前心健司長任內，霸凌行為尚無足夠證據證實，但卻有「疑似非本人批閱公文行為不當之事」，衛福部將進一步深入調查。

▲衛福部政務次長呂建德與人事處處長李玉惠針對霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）



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勞動部霸凌輕生案讓其他公部門的霸凌案件浮上檯面，衛福部上周因應部內3名主管涉及霸凌成立部內調查小組並擴大調查，今日公布最新調查進度，目前累積有6名人員涉案，其中主管職者包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、保護司林姓簡任視察、國會組張姓組長；另訪談中延伸出社工司非主管職王姓簡任官疑似霸凌。

初步調查結果，包含社保司劉姓司長、保護司林姓簡任視察2人分別因為訪談內容分歧、情節重大且有具體事證等因素而調離現職，整體6人案件都還在調查中，衛福部將盡快提出調查報告與行政懲處，呂建德希望2周內可以完成。

值得注意的是，除了霸凌之外可能還有案外案。調查報告點名健保署陳姓副署長在問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

日前網友在臉書粉專爆料指稱，該名陳姓副署長霸凌案件是先前擔任心健司司長期間，不分平假日以口頭或者line交辦工作，並要求所屬24小時on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾近崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。還有自稱心健司前員工者在網路上還貼出照片與影片，指稱陳姓主管上班時在辦公室滑手機，公文請秘書幫忙批。

依據《公務員服務法》規範，非本人批閱公文可能涉及違反第6條公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為；會按情節輕重，分別予以懲戒或懲處。