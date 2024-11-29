　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案連爆，次長呂建德今（29）日下午公布最新調查進度，接獲霸凌案件累計6起，有2人因情節重大等因素即刻調離職務，相關調查2周內完成並公布懲處。值得注意的是，其中一案為健保署陳姓副署長於先前心健司長任內，霸凌行為尚無足夠證據證實，但卻有「疑似非本人批閱公文行為不當之事」，衛福部將進一步深入調查。

▲▼衛福部政務次長呂建德與人事處處長李玉惠針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德與人事處處長李玉惠針對霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部霸凌輕生案讓其他公部門的霸凌案件浮上檯面，衛福部上周因應部內3名主管涉及霸凌成立部內調查小組並擴大調查，今日公布最新調查進度，目前累積有6名人員涉案，其中主管職者包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、保護司林姓簡任視察、國會組張姓組長；另訪談中延伸出社工司非主管職王姓簡任官疑似霸凌。

初步調查結果，包含社保司劉姓司長、保護司林姓簡任視察2人分別因為訪談內容分歧、情節重大且有具體事證等因素而調離現職，整體6人案件都還在調查中，衛福部將盡快提出調查報告與行政懲處，呂建德希望2周內可以完成。

值得注意的是，除了霸凌之外可能還有案外案。調查報告點名健保署陳姓副署長在問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

日前網友在臉書粉專爆料指稱，該名陳姓副署長霸凌案件是先前擔任心健司司長期間，不分平假日以口頭或者line交辦工作，並要求所屬24小時on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾近崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。還有自稱心健司前員工者在網路上還貼出照片與影片，指稱陳姓主管上班時在辦公室滑手機，公文請秘書幫忙批。

依據《公務員服務法》規範，非本人批閱公文可能涉及違反第6條公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為；會按情節輕重，分別予以懲戒或懲處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！向全民90度致歉
大S決裂閨蜜安以軒！　她揭翻臉內幕「不再是朋友」
吳伯雄辦鑽石婚宴！藍營大咖全出席
北韓女商人遭綁高射炮「轟成碎片」！　屍塊粉雪散落嚇壞千人
黃曉明刪認愛文　葉珂再爆挺肚「獨自做產檢」
快訊／中部最大煉鋼廠氣爆！1男送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健保停復保沒了！7癌單基因檢測納給付　衛福部12月新制一次看

口技讓女友升天！他無奈「只能一隻手指繞圈」　進不去大崩潰　

孕產婦照護升級、出國停復保失效...衛福部4項新制12月上路

跟著季節蔬菜遊台灣！三芝茭白筍、花蓮金針花...10大體驗路線發表

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了

他按摩1小時...2天後大量吐血　控按摩店害「突然癌症末期」

馬龍到文化大學秀球技　得知台灣12強奪冠「想體驗打棒球」

哈佛研究證實5類食物「抗發炎」　台大醫：降低疾病風險

合唱團曲風瞬變！安可《台灣尚勇》超熱血　網狂讚：看到哭正常嗎

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

孕婦違停遭罰控警未協助　三重警公布影片反擊！

健保停復保沒了！7癌單基因檢測納給付　衛福部12月新制一次看

口技讓女友升天！他無奈「只能一隻手指繞圈」　進不去大崩潰　

孕產婦照護升級、出國停復保失效...衛福部4項新制12月上路

跟著季節蔬菜遊台灣！三芝茭白筍、花蓮金針花...10大體驗路線發表

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了

他按摩1小時...2天後大量吐血　控按摩店害「突然癌症末期」

馬龍到文化大學秀球技　得知台灣12強奪冠「想體驗打棒球」

哈佛研究證實5類食物「抗發炎」　台大醫：降低疾病風險

合唱團曲風瞬變！安可《台灣尚勇》超熱血　網狂讚：看到哭正常嗎

黃捷空戰罵柯志恩擋《學輔法》　三讀後「公會感謝名單有柯無黃」

外送員是「最容易看到鬼的職業」　馬力歐、Freen最強頂流合體

健康觀念從小扎根　台南市幼兒園健康促進評選締佳績

快訊／鄭雨盛爆3劈憔悴現身！　向全民90度致歉：會負起當爸責任

愛吃甜食下場曝！　醫示警「1癌症加速轉移」關鍵

台南蘇育賢　獲阿姆斯特丹國際紀錄片影展傑出藝術貢獻獎

健保停復保沒了！7癌單基因檢測納給付　衛福部12月新制一次看

口技讓女友升天！他無奈「只能一隻手指繞圈」　進不去大崩潰　

203萬元的狗屋長這樣！LV新店限定款超貴氣　還有62萬元狗碗可愛翻天

「隱身之海、增生之城」　2025台南新藝獎策展主題出爐！

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

簡舒培按鈴申告館長挨轟轟雙標！她：等你告

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換

林昱珉是學霸！　高中老師認證：幾乎都考100分

泰國網紅旅台過馬路一半慘遭撞斷腿

開搶奪冠悠遊卡！球迷愣「被秒殺」

中華隊「超強冠軍照」免費下載！1人物亂入卡C位

Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」全讚爆

中職打假球！恐怖內幕曝「黑主狂丟芭樂」

即／主管沒拿到餐點　竟逼下屬下跪

更多熱門

相關新聞

張政禹嗑爌肉飯「金三角手勢」再現

張政禹嗑爌肉飯「金三角手勢」再現

世界棒球中華隊以4比0完封日本隊奪冠，比賽結束後「祭品文」開始兌現，溪湖鎮公所鎮長何炳樺與贊助者，今天（29日）依照承諾，發送千碗阿讚爌肉飯及千杯飲料，而玻璃廟也送出500份對杯，並於公所前廣場發放號碼牌。而中華隊游擊手張政禹昨天也前往阿讚爌肉飯用餐，與業者共同比出金三角手勢，共享勝利的喜悅。

台鐵產業工會轟霸凌吃案　洪申翰：絕對零容忍

台鐵產業工會轟霸凌吃案　洪申翰：絕對零容忍

霸凌案連爆！衛福部啟動心理急救機制

霸凌案連爆！衛福部啟動心理急救機制

莊昕諺親送400雞排珍奶　澎湖鄉親湧入排爆齊慶祝

莊昕諺親送400雞排珍奶　澎湖鄉親湧入排爆齊慶祝

台灣U12棒球也奪冠！AIT秒發文祝賀

台灣U12棒球也奪冠！AIT秒發文祝賀

關鍵字：

衛福部霸凌案調查懲處健保署影音

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

快訊／新竹巨城周年慶第2天遇「燒肉店火警」！　現場畫面曝光

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面