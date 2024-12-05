金融犯罪首席調查師陳梅慧車禍亡　司改會曝卓越貢獻：正義難尋

▲陳梅慧生前任職民間司改會組織倡議部主任時，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人身影。（圖／民間司改會提供）

記者黃哲民／台北報導

專精區塊鏈洗錢犯罪防治、協助檢警辦案無數的台灣XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧，遭檢舉涉與警員男友洩密，昨（4日）凌晨經台中地檢署檢察官複訊後無保請回，北返途中不幸遇上連環車禍身亡，陳女生前曾任職民間司改會10年，司改會今（5日）發表聲明深感遺憾不捨，並呼籲媒體報導時，尊重家屬與親友的感受。

陳女的謝姓男友任職刑事局科技犯罪防制中心偵查員，謝男日前被檢舉涉嫌公器私用、把詐團金流情資交給陳女調查。中檢本月（12月）3日搜索謝男辦公室及住處，帶回2人複訊後，諭知謝男交保3萬元、陳女無保請回。

昨（4日）凌晨3時許，謝男和陳女2人搭Uber計程車北返途中，在國道1號北上指標77公里新竹路段，因追撞前方車輛，造成6車連環車禍，陳女送醫不幸傷重不治，謝男受傷住院。

民間司改會聲明全文如下：

就12月4日媒體報導陳梅慧因國道車禍事故不幸身亡一事，我們感到遺憾與不捨。但敬請社會各界、各位媒體朋友關心本事件時，尊重相關親友的感受，並避免揭露、提及其親屬或其他私人生活的資訊，或使用出現於社群媒體的私人照片（尤應注意《兒童及少年福利與權益保障法》的規定）。

陳梅慧於2013年至2024年初於民間司法改革基金會任職的10年間，不計酬勞、名利，無私全力投入公益事務、關心社會弱勢群體，希望台灣這塊土地上的每個人都能受到平等、有尊嚴地對待。

以下的資訊整理，遠未能呈現陳梅慧長期投入公益的努力。但就我們所知，她在民間司改會的任職期間，有以下卓越的貢獻：

2013年進入民間司改會擔任執行秘書，負責編輯《司法改革雜誌》、官網建構與編輯、FaceBook小編、管理資安及資訊系統。2019年起擔任「組織倡議部」主任，總籌民間司改會的社會倡議與社群溝通工作。

帶領「徐自強案冤案」的救援志工團，籌備眾多救援活動、倡議、記者會，並整理海量的案件卷宗資料。

專案負責建置「司改數位資料庫」、「民間司法改革基金會數位典藏檢索系統」。

投入「陳敬鎧冤案」的救援工作，第一線與腦科學專家溝通，協助律師團持續梳理非常救濟程序的證據，並於全台進行工作坊培訓種子講師、將科學證據思維轉化為教案進入校園。

支持318義務律師平台倡議工作，擔任324行政院暴力驅離事件「查無此人：七週年特展」策展人，並架設事件七週年專題網站。

協助感情詐騙受害者，並舉發「假法扶」（中華民國法律扶助協會）的不當行為。

深度參與全球反詐騙組織（GASO）台灣分會的「救援柬埔寨人口販運事件被害人」行動。後於在職期間接任GASO台灣分會理事長、台灣國際反詐騙協會理事長，第一線協助詐騙被害人並分析詐騙集團的犯案與洗錢手法，且就政府打詐政策提供諮詢意見。

陳梅慧犧牲了大量的私人時間，無償投入協助詐欺被害人及各種的公益工作。她主動、自發地帶領我們認識這個無人能解的難題，並致力於提出可行的方法，讓遭詐騙的被害人看到希望。

直到此刻，我們理解的她，都是非常單純地覺得，世界有太多地方，應該要變好。

苦痛難止，正義難尋，生死無常，精神永在。