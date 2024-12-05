　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／扣93億贓款！刑事局破天荒公開感謝「洩密被告」陳梅慧

記者張君豪／台北報導

刑事局5日下午召開記者會說明警方與包含區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧等多名熱心幣流分析師的合作，全台警方在今年首度成功凍結詐團透過虛擬貨幣洗錢的重大成果。刑事局指出：當前詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，為掌握犯罪金流，實現返還被害人被騙財產，刑事局科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心、科技研發科等單位，今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣錢包，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣。

▲刑事局科技研發科技正張躍瀚說明警方查扣詐團虛幣。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局科技研發科技正張躍瀚說明警方查扣詐團虛幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：專案小組成立初期，由刑事局教育訓練幣流分析師、結合業界專家共同授課，最終在今年專案小組完成警方第1件凍結詐團虛幣贓款成功的實務案例。

▲▼金融犯罪首席調查師陳梅慧(顯圖)。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）
▲XREX金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

刑事局專業人員與業界幣流分析師共同努力完成凍結詐團不法獲利，並向法院聲請扣押獲准；但令人遺憾的是，此位專業諮詢專家，就是4日在國道中山高連環車禍中意外身亡的陳梅慧，而她則是因為被中檢列為「洩密被告」偵訊後請回的北返途中意外身亡。刑事局指出：陳女以其專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用。

警方透過幣圈和科技偵查結合的警民合作，從今年8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合刑事局內外勤單位警力調取資料研析判讀，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新臺幣93億餘元。

刑事警察局全力打擊詐欺犯罪，除持續投入教育訓練培養幣流分析師的專業技術人員，亦舉辦全國科偵競賽，鼓勵科技人才投入科技偵查的領域，旨揭「虛擬貨幣查扣專案」的推進，得益於全國刑事偵查精英的努力與跨界專家的支持，刑事警察局將持續追查不法金流，目標將被害人遭詐騙的款項返還，為更多被害人帶來實質性的幫助。

►獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
角頭郝廣民斷雙腿「插管治療」　豪華座艙狀況曝
賴清德、美眾院議長強生通電話！　內容曝光
王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋
巨獸相爭！3公尺鱷魚「叼巨大蟒蛇」畫面曝
快訊／瓊瑤家屬發聲！　「告別式不設公祭」
8月神預測「尹錫悅戒嚴」　韓議員：100％會有第2次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫控妻偷吃「男閨蜜」求償！法官舉丁海寅「這齣韓劇」判他敗訴

買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死國道　友悲：他是好人

角頭郝廣民國道車禍！斷雙腿「插管治療中」　豪華座艙毀損狀況曝

快訊／新北土城汽車回收廠起火　戶外報廢車輛狂燒畫面曝

快訊／台電包商修樹木「誤觸高壓電線」　雙手燒燙傷送醫

工業拖板車3貼「騎進得來速」點6支冰淇淋　誇張畫面曝光

宜蘭蘇澳透天民宅失火濃煙狂竄　一度傳出有人受困

快訊／扣93億贓款！刑事局破天荒公開感謝「洩密被告」陳梅慧

夏男又出招！找5億高中生聲援者訴委屈　驚吐：賴家的敵人不是我

獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

夫控妻偷吃「男閨蜜」求償！法官舉丁海寅「這齣韓劇」判他敗訴

買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死國道　友悲：他是好人

角頭郝廣民國道車禍！斷雙腿「插管治療中」　豪華座艙毀損狀況曝

快訊／新北土城汽車回收廠起火　戶外報廢車輛狂燒畫面曝

快訊／台電包商修樹木「誤觸高壓電線」　雙手燒燙傷送醫

工業拖板車3貼「騎進得來速」點6支冰淇淋　誇張畫面曝光

宜蘭蘇澳透天民宅失火濃煙狂竄　一度傳出有人受困

快訊／扣93億贓款！刑事局破天荒公開感謝「洩密被告」陳梅慧

夏男又出招！找5億高中生聲援者訴委屈　驚吐：賴家的敵人不是我

獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

夫控妻偷吃「男閨蜜」求償！法官舉丁海寅「這齣韓劇」判他敗訴

以為耳中有活蟲！女聽力受損就醫　醫夾出一大坨異物嚇：是狗毛

買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死國道　友悲：他是好人

林業署分署長爆霸凌「下屬罰站2小時聽訓」　農業部：立即調查

陳子強遭爆「身邊有新歡」曝現況！　認不相信愛情：1分留給未來的她

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森客服之星陳佳菱

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

社子島被畫虎爛滄桑史！　從博弈、賽馬、輕軌到台北曼哈頓

24億偏鄉計畫排除「波波牙醫」　衛福部1個月內提新版本

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

3寶媽激戰菲律賓小王懷孕　夫查班表怒告

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

涉吳明達槍擊案！四海幫大哥國道遇劫重傷送醫

角頭郝廣民國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝

台南軍官性侵下屬！他崩潰求救：長官又來

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／24歲駕駛自撞橋墩無生命跡象　2男1女送醫

撞死9歲童沒來告別式！肇事男深夜靈前放手寫信

即／扣93億贓款！刑事局公開感謝「洩密被告」陳梅慧

獨／成詐團金流殺手　陳梅慧身亡留下2幼女

北投轎車連掃17車撞超商！搜出喪屍煙彈

瓊瑤淡水豪宅破億　曾說「人生已滿足」

更多熱門

相關新聞

獨／成詐團金流殺手　陳梅慧身亡留下2幼女

獨／成詐團金流殺手　陳梅慧身亡留下2幼女

曾任民間司改會執行秘書，現任台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師的陳梅慧，因遭警察檢舉涉嫌洩密，3日晚間與男友遭台中地檢署約談，4日凌晨北返時在國道中山高遭遇重大車禍身亡。陳梅慧任職司改會期間兼任全球反詐騙組織（GASO）台灣分會長期間，參與救援人口販運被害人發現台柬黑幫透過地下匯兌進行人口販運，她自力研究虛擬貨幣交易和追蹤技術，希望幫被害人討回公道。

陳梅慧、郝廣民車禍1死1傷　時間地點詭異巧合

陳梅慧、郝廣民車禍1死1傷　時間地點詭異巧合

扣詐團93億推手車禍亡　陳梅慧許願達百億卻看不到了

扣詐團93億推手車禍亡　陳梅慧許願達百億卻看不到了

虛幣犯罪首席調查師車禍亡　中檢證實列洩密被告

虛幣犯罪首席調查師車禍亡　中檢證實列洩密被告

首席調查師陳梅慧車禍亡　司改會曝卓越貢獻

首席調查師陳梅慧車禍亡　司改會曝卓越貢獻

關鍵字：

詐欺虛擬貨幣洗錢刑事局犯罪

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面