快訊／扣93億贓款！刑事局破天荒公開感謝「洩密被告」陳梅慧

記者張君豪／台北報導

刑事局5日下午召開記者會說明警方與包含區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧等多名熱心幣流分析師的合作，全台警方在今年首度成功凍結詐團透過虛擬貨幣洗錢的重大成果。刑事局指出：當前詐欺犯罪多以虛擬貨幣作為洗錢管道，為掌握犯罪金流，實現返還被害人被騙財產，刑事局科技犯罪防制中心結合詐欺犯罪防制中心、科技研發科等單位，今年4月成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，鎖定凍結詐欺集團虛擬貨幣錢包，執行凍結與扣押犯罪所得虛幣資產市值達93億餘元新台幣。



▲刑事局科技研發科技正張躍瀚說明警方查扣詐團虛幣。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：專案小組成立初期，由刑事局教育訓練幣流分析師、結合業界專家共同授課，最終在今年專案小組完成警方第1件凍結詐團虛幣贓款成功的實務案例。





▲XREX金融犯罪首席調查師陳梅慧。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

刑事局專業人員與業界幣流分析師共同努力完成凍結詐團不法獲利，並向法院聲請扣押獲准；但令人遺憾的是，此位專業諮詢專家，就是4日在國道中山高連環車禍中意外身亡的陳梅慧，而她則是因為被中檢列為「洩密被告」偵訊後請回的北返途中意外身亡。刑事局指出：陳女以其專業知識為專案小組提供技術指導，過程中發揮了關鍵作用。

警方透過幣圈和科技偵查結合的警民合作，從今年8月擴大辦理「虛擬貨幣查扣凍結專案」，結合刑事局內外勤單位警力調取資料研析判讀，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新臺幣93億餘元。

刑事警察局全力打擊詐欺犯罪，除持續投入教育訓練培養幣流分析師的專業技術人員，亦舉辦全國科偵競賽，鼓勵科技人才投入科技偵查的領域，旨揭「虛擬貨幣查扣專案」的推進，得益於全國刑事偵查精英的努力與跨界專家的支持，刑事警察局將持續追查不法金流，目標將被害人遭詐騙的款項返還，為更多被害人帶來實質性的幫助。

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