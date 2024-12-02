同事「主動買台式馬卡龍」一盒收200！真相太衝擊：被人性上一課

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文抱怨，同事主動詢問她，是否想買一盒台式馬卡龍，聲稱是特地請小孩多買一份，價格為200元，於是她欣然同意並支付款項；怎料，她事後一查，發現商品實際售價僅135元，且保存期限已過，這讓她錯愕不已，直呼「今天又被人性上了一課！」

網友在「匿名公社」發文提到，「同事問我要不要吃台式馬卡龍，她叫小孩幫買的，有為我多買一盒，看我要不要，我跟她說好啊！看一盒多少拿錢給你。今天對方拿給我，表示一盒200元，我也沒說什麼直接給了，結果上網查一盒是135元，我自己覺得沒關係，多的就當路費了，畢竟去一趟有點遠，而且人家買的時候也有想到我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，原PO返家後一看，外包裝的封條介紹，寫著保存期限7天，而有效日期只到113年11月27日，「我後來才想起來，她上禮拜請我吃過這一款台式馬卡龍，應該是買多了吃不完，再轉賣給我吧？我不介意她轉賣，但為什麼是過期的？」

對此，網友們紛紛怒回，「這種人以後一律不往來，能閃多遠就閃多遠」、「這種人我會直接跟她說欸！你要賣我多收錢就算了，還過期是啥X」、「兩百元看清一個人」、「他就是看你好欺負，不要忍氣吞聲」、「超不要臉的」、「問清楚啊」。