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女友拿到駕照揪夜衝！他苦勸不要「卻被嗆媽寶」　網風向一面倒

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲原PO勸女友不要夜衝，結果卻被嗆媽寶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「又不是問完媽媽才決定的，這關媽寶什麼事？」一名網友發文表示，他和女友目前都是大一，由於兩人最近剛考到駕照，所以女友就提議要夜衝陽明山，當時他勸對方先不要，並順口說「我媽也覺得太冒險」，豈料隔天一早，就被提分手，讓他很不解，「怎麼不說她自己爸寶？」貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他和女友目前都大一，兩人最近剛考到駕照。由於女友爸媽送了一台機車給女友，因此女友就提議要夜衝陽明山，然而原PO認為，「我跟她都早八，加上她幾乎滿堂，去一趟就算快也要一小時，而且我們都剛考到駕照，車也不是騎很熟，就勸她等比較熟再衝」。

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原PO透露，因為女友當下仍堅持要去，所以正在跟媽媽講電話的他，就順便說給媽媽聽，「我媽也覺得太冒險，我就順口跟女友講一下」，豈料女友便氣得離開他租的套房，隔天一早更說他是媽寶，要跟他分手。

原PO對此實在感到難以理解，他從頭到尾都覺得夜衝危險，才會勸女友不要去，「又不是問完媽媽才決定的，這關媽寶什麼事？」更何況，女友事後也是因為爸爸反對，所以沒和同學夜衝，「怎麼不說她自己爸寶？雙標嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「想分手的時候，呼吸都是錯的」、「年輕人有清醒」、「難得人間清醒的男大生」、「站在父母的角度，這男的不錯、很謹慎」、「拒絕是對的，剛拿到駕照還不熟練就想夜衝」、「安全比較重要」、「你是對的」、「謹慎是好事」、「這次我挺男生」。

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