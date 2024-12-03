單趟車程1小時！他搭捷運嘆「座椅冰又硬」難補眠　設計原因曝

▲原PO這段時間很常搭捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

捷運的椅子又冰又硬！近日有網友發文表示，他通勤時總對捷運座椅的設計感到難以理解，又硬又滑，還沒有能靠著頭和手的地方，他每次車程這麼長，都很難補眠。事實上，台北捷運先前就曾分享過座椅使用這種材質的原因，其實是為了保護乘客的乘車安全。

這名網友在Dcard上，以「捷運座椅是故意設計得很難坐嗎」為標題發文，提到他這段時間很常搭捷運通勤，且單趟車程就要一個多小時。然而，他每次都對捷運座椅的設計感到難以理解，覺得椅子很硬、很滑，還完全沒有能夠靠頭或靠手的地方，連補眠都沒辦法。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「捷運是拿來通勤的，不是讓你坐著舒服的，要舒服可以在家裡躺沙發」、「座椅是防火的」、「人家椅子設計是用於安全的，不是給你舒適用的」、「對，就是故意設計得很難坐，免得你睡過頭還要來投訴沒叫你起床下車」、「但我覺得坐起來蠻舒服的欸，至少有位子坐」。

事實上，台北捷運之前就曾透過影片分享，座椅為何要使用又硬又冰的材質，「這是因為座椅使用符合防火性能的FRP材質製作，雖然坐起來冰冰冷冷、不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全」。