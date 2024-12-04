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才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

▲臥室,房間,睡覺,床,枕頭。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO懷疑婆婆在房間外偷聽。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果和長輩、其他家人同住，就算夫妻要恩愛，也可能會稍微控制一下。近日有網友發文透露，她和老公日前趁著半夜發生關係，但沒想到事後她經過廁所，卻發現婆婆在廚房，懷疑對方是不是在外面偷聽，讓她頓時覺得很解。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「婆婆在偷聽我們%%」為標題發文，提到她和先生的房間旁邊是廚房，日前兩人趁著半夜發生關係，結果結束後才踏出房門並去廁所，她就見婆婆站在廚房，讓她嚇了一跳。

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原PO透露，因為他們沒有把門關好，所以心想婆婆站在那邊是不是有聽到？她也懷疑婆婆已經不是第一次偷聽他們夫妻倆講話，因為對方很愛講閒話，還會再跟大姑說。

▲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「等等下午整個市場都知道你們昨晚在啪啪的事了」、「有能力就搬出去，沒能力就繼續疑神疑鬼」、「搬出去住就解決了」、「跟公婆住還能隨時恩愛的夫妻，我都給予至高無上的尊敬。我自己是覺得與公婆同住的話，會比保險套還更有避孕效果，超級沒有安全感」、「好解，還是搬出去住好」。

但也有網友認為，「不是，所以為什麼門不關好」、「婆婆才應該要上來X北你們吧？親密行為還不關好房門」、「啊你們門為什麼不關好啦」、「我看完只覺得現在婆婆好辛苦，半夜都不能起來喝水、上廁所、吃東西」、「門不關好是怎麼回事？被聽到剛好而已」。

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關鍵字：

婆婆性行為偷聽房間Dcard

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