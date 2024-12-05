上靈修課「喝青蛙毒液排毒」　女演員恐怖嘔吐腹瀉幾小時後死亡

▲女演員參加淨化儀式身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥33歲女演員馬塞拉(Marcela Alcázar Rodríguez)參加當地靈修組織的「淨化儀式」，吃下亞馬遜樹蛙黏液後感到不適，開始嘔吐並且嚴重腹瀉，想前往就醫還遭到靈修組織拒絕，後來獲得朋友幫助緊急送醫，不治身亡。

當地媒體報導，33歲女演員馬塞拉1日在墨西哥北部杜蘭戈Mayocoyani，參加歐美近來十分風行的Kambo儀式，該儀式是來自南美洲部分地區的傳統療法，參加者藉由使用亞馬遜樹蛙的毒液，以毒攻毒的方式來幫身體排毒。

馬塞拉吃下含有毒液的儀式水後馬上感覺不適，開始瘋狂嘔吐並且腹瀉，由於這些症狀常常被參加者認為是「排毒」的過程，所以她想要尋求醫學幫助時曾遭到靈修組織阻止，後來才被朋友緊急送醫，然而沒多久就被醫生宣告身亡。

▲亞馬遜樹蛙。（圖／達志影像／美聯社）

報導中指出，Kambo儀式一般常見的做法是使用滾燙棍子在皮膚上燙出傷口，再將亞馬遜樹蛙黏液塗抹傷口上，參加者恐會出現嚴重嘔吐、頭暈、臉部腫脹甚至昏厥等症狀，嚴重者甚至會導致死亡。

當地電影協會後來對外證實消息，對於馬塞拉的離世感到遺憾，表示她是一名年輕且熱愛電影的女性，參與過當地多部短片、戲劇與電影作品。目前當地政府已對馬塞拉參加的靈修組織進行調查。