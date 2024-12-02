　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

▲▼克拉克日前赤身裸體地在街邊試圖搶車，還與警方扭打一團，引發路人關注。（圖／翻攝自X）

▲克拉克日前赤身裸體地在街邊試圖搶車，還與警方扭打一團，引發路人關注。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲23歲男子克拉克（Puhi Clark）日前在伯斯（Perth）赤身裸體地闖入一輛Uber車內，試圖搶劫車輛並襲擊司機和警察，導致場面失控。最後，警方與路人共同努力，並2次使用電擊槍，才終於成功將其制伏拘捕。目前，克拉克正面臨多項指控，目前仍在保釋中。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於11月30日深夜。當時，克拉克全身赤裸，只穿著一對襪子，就試圖強行打開停放在路邊的Uber車門。現場目擊者拍攝的影片顯示，克拉克闖入車內後，壓在了司機身上，雙手緊抓方向盤，引發圍觀群眾驚呼。

警方趕到現場後，連忙將克拉克拉出車外，其中一名警員還在混亂中，使用電擊槍攻擊克拉克，導致他痛苦尖叫。警方表示，克拉克在被射擊前，已對一名女警發動攻擊，造成女警的頭部和臉部輕微受傷，而且克拉克還嘗試揮拳攻擊警察及一名市民，並在手上仍銬著手銬的情況下，邊沿街逃跑，邊伸舌頭挑釁圍觀者，場面一度失控。

後來，在5名警察和多名路人的聯合下，警方終於制伏了克拉克，並將其逮捕歸案。克拉克隔天被帶到伯斯地方法院受審。檢察官形容其行為極其離譜，並對克拉克控以在公共場所行為不檢、妨礙警務、襲警、企圖偷車等多項罪名。

目前，克拉拉被准予保釋，但需遵守嚴格的宵禁規定，每晚9點前必須回家。克拉克在離開法院時，面對記者的提問試圖掩蓋臉部，對其裸身行為則未作任何解釋。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張奕與妹妹到彰化！　現場爆歡呼
新北輔導老師涉多次性侵14歲學生　停聘調查
正牌老婆現身！陳傑憲遭打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐
「代理孕母」不開放了！衛福部急改口
快訊／宋家豪確定續約樂天
不滿棒球分隊！小六生打老師進警局　師撤告理由曝
快訊／00929公告配息　再創新低
赴陸經商35天慘敗！男砸10萬偷渡返台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

自動駕駛失靈？特斯拉連撞3車　發瘋亂竄衝破圍牆「跳樓」

澤倫斯基認了！　日媒專訪坦言「難靠武力」奪回部分失土

23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻擊烏克蘭城市「轟成火海」

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

拜登特赦兒子韓特　來龍去脈一次看

燉海龜肉吃下肚！菲村民集體中毒「3死31人送醫」　貓狗也丟命

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

姐要帶散步黑狗定格不敢動　聽爸喊「過來」牠秒衝出門

張景嵐自爆「已知結婚生子時間點」　認愛陳銳近2年「約會都在聊工作」

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上播放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：我該送她去台灣嗎

SUHO「講錯少時歌名」隊友氣瘋　KEY看SHINee歌被誤答超阿雜

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

自動駕駛失靈？特斯拉連撞3車　發瘋亂竄衝破圍牆「跳樓」

澤倫斯基認了！　日媒專訪坦言「難靠武力」奪回部分失土

23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

北韓提供俄軍100套火箭系統　協助攻擊烏克蘭城市「轟成火海」

小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

狗狗搭機竟「脫韁越獄」　流浪9天狂走10公里！機場關閉2跑道協尋

拜登特赦兒子韓特　來龍去脈一次看

燉海龜肉吃下肚！菲村民集體中毒「3死31人送醫」　貓狗也丟命

《乒乓男孩》全台票房破1500萬　「徐若瑄驚喜現身」高雄包場！

王義川前腳離開調查委員會　黃國昌秒咆哮：會議都有錄音錄影

關懷盃31年歷史最悠久　林智勝感謝賴清德總統默默支持

日本環球影城聖誕限定6體驗　看雪人小小兵、霍格華茲城堡燈光秀　

上校王寶庭接任東部副分署長　海巡分署長親自布達勉勵

敘利亞反抗軍攻占阿勒坡　傳俄國駐敘部隊指揮官遭解職

重返巔峰？35歲哈登轟39分準大三元　生涯三分破3000顆史上第2

「勝投王」張奕到彰化秀傳！最期待與大谷翔平對決　醫護嗨翻

日本旅遊「找一堆零錢」超煩！達人1招超驚喜：莫名的快感

在野黨「日本維新會」改選黨代表　大阪府知事吉村洋文就任

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

台灣人遭韓國拘留！　登塑膠原料運輸船抗議被捕

即／拜登宣布「赦免兒子」擁槍逃稅罪

俄羅斯抓壯丁！　數百男送往徵兵辦公室

女VTuber公開超反差地獄垃圾屋　人氣狂飆

D&D也被「政確」　馬斯克：買要多少錢

嗆普丁惹錯人！烏克蘭拍片宣傳「南韓砲兵」

熊入侵超市「掃蕩肉舖」36小時　警大動作獵捕

法拉利、麥拉倫、賓利「4車追撞」

17歲少女遭工人性侵　被豬啃咬放血慘死

烏克蘭軍摧毀北韓飛彈「火鳥-4」　影片曝

23歲女好玩測DNA　意外助警破25年懸案

闖IKEA偷拍床戲　這部片時隔15年再掀熱議

烏克蘭爆20萬人逃兵　部隊全員棄守陣地

更多熱門

相關新聞

Hyundai入門電動休旅澳洲售價

Hyundai入門電動休旅澳洲售價

Hyundai（現代）在今年6月海外發表Inster入門電動休旅後，陸續也在南韓、歐洲、中東與亞太地區販售，同時台灣方面，總經銷南陽實業也預計在明年下旬導入，目前該車在澳洲的售價也已公布，入門售價為3.7萬澳幣，折合新台幣約78萬元起。

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

幼保員「性虐69名女童」　終身監禁

幼保員「性虐69名女童」　終身監禁

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

16歲男被世界第二毒蛇咬　瞬間倒下腦出血亡

16歲男被世界第二毒蛇咬　瞬間倒下腦出血亡

關鍵字：

澳洲紐澳要聞搶車裸男Puhi Clark

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳警察進學校帶走國小生　盧秀燕怒了

藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美

即／周董粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

「屏東碧昂絲」超火辣！露事業線幫客理髮

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

王柏傑、謝欣穎被傳已分手！經紀人回應

她肚子痛！癌細胞「全在腹壁上」　醫：70%已第4期

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

預售交屋亂象！　從漏夜排隊搶房變急拋售

高醫名師爆性騷　「打死我也不敢再跟這學生接觸」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

快訊／謝欣穎回應分手王柏傑「態度有亮點」

今午後轉雨！　下最大地區曝

即／周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生　判刑3月

更多

最夯影音

更多

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面