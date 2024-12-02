23歲裸男深夜狂奔！失控闖入Uber「毆人搶車」　警連開2槍抓人

▲克拉克日前赤身裸體地在街邊試圖搶車，還與警方扭打一團，引發路人關注。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲23歲男子克拉克（Puhi Clark）日前在伯斯（Perth）赤身裸體地闖入一輛Uber車內，試圖搶劫車輛並襲擊司機和警察，導致場面失控。最後，警方與路人共同努力，並2次使用電擊槍，才終於成功將其制伏拘捕。目前，克拉克正面臨多項指控，目前仍在保釋中。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於11月30日深夜。當時，克拉克全身赤裸，只穿著一對襪子，就試圖強行打開停放在路邊的Uber車門。現場目擊者拍攝的影片顯示，克拉克闖入車內後，壓在了司機身上，雙手緊抓方向盤，引發圍觀群眾驚呼。

警方趕到現場後，連忙將克拉克拉出車外，其中一名警員還在混亂中，使用電擊槍攻擊克拉克，導致他痛苦尖叫。警方表示，克拉克在被射擊前，已對一名女警發動攻擊，造成女警的頭部和臉部輕微受傷，而且克拉克還嘗試揮拳攻擊警察及一名市民，並在手上仍銬著手銬的情況下，邊沿街逃跑，邊伸舌頭挑釁圍觀者，場面一度失控。

後來，在5名警察和多名路人的聯合下，警方終於制伏了克拉克，並將其逮捕歸案。克拉克隔天被帶到伯斯地方法院受審。檢察官形容其行為極其離譜，並對克拉克控以在公共場所行為不檢、妨礙警務、襲警、企圖偷車等多項罪名。

目前，克拉拉被准予保釋，但需遵守嚴格的宵禁規定，每晚9點前必須回家。克拉克在離開法院時，面對記者的提問試圖掩蓋臉部，對其裸身行為則未作任何解釋。