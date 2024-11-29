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澳洲幼保員「性虐69名女童」被判終身監禁！　受害者最小才1歲

▲▼澳洲戀童癖幼保員格里菲斯（Ashley Paul Griffith）被判終身監禁。（圖／翻攝X）

▲前幼保員格里菲斯（Ashley Paul Griffith）因為駭人犯行，被判終身監禁。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲前幼保員格里菲斯（Ashley Paul Griffith）在19年期間性侵、性虐69名女童，受害者年紀介於1歲至7歲之間，被媒體形容為「澳洲最糟糕的戀童癖」。他承認307項罪名之後，今（29）日被判終身監禁。

格里菲斯被指控，2003年至2022年，在澳洲昆士蘭州及海外幼兒園犯案，他已經承認的罪名，包括28項性侵指控、近200項猥褻兒童指控、多項製作及散布兒童性剝削內容指控。除了這次審判的案件之外，他在澳洲新南威爾斯州（NSW）與義大利，也涉嫌侵犯另外20多名兒童。

在布里斯班地方法院上，法官史密斯（Paul Smith）形容，這些犯行的規模與性質是「墮落」且「可怕」，也是「對於信任的嚴重違背」。被告具有很高的再犯風險，因此判處終身監禁，至少27年不得假釋。

2022年8月，格里菲斯首次被澳州聯邦警察逮捕，1年後被指控超過1600項兒童性侵罪名。此前，調查人員發現他拍攝並且上傳暗網的數千份性虐照片及影片，儘管受害者臉龐都被畫面裁切掉，他們仍透過出現在背景、昆士蘭州幼兒園特有的床單，成功追蹤到嫌犯。

宣判量刑前，法庭也聽取了一些受害者與其父母的匿名證詞。一對姊妹就讀幼兒園時遭到性虐，其中一人回憶，格里菲斯是自己當年最喜歡的老師，「發現他真正在做的事情，對我而言是毀滅性的……即使是現在，我似乎也沒辦法消化，因為我的記憶與現實脫節。」

另一名女子講述，被告的行為如何剝奪了她的正常童年，以及自己因為精神疾病苦苦掙扎多年，「我永遠無法知道，我的人生原本應該是什麼樣子。我永遠不會知道，長大之後不害怕別人，會是什麼樣子。」

受害者父母回憶，他們發現孩子的遭遇時感到極度恐懼，很難原諒自己當年竟然信任格里菲斯。其中一人表示，「我女兒把你當成叔叔一樣地愛著，而你卻把她當成玩具利用。」另一人說，「我無法消除你對她身體所做的事情，但我會盡其所能限制這對她精神造成的傷害。」

法庭外面，受害者家屬也呼籲，必須針對幼兒機構及更廣泛體系展開調查，因為格里菲斯竟然能夠在這些單位任職這麼久，而不被任何人發現。

ETtoday新聞網提醒您：保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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