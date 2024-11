澳洲幼保員「性虐69名女童」被判終身監禁！　受害者最小才1歲

▲前幼保員格里菲斯(Ashley Paul Griffith)因為駭人犯行,被判終身監禁。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

澳洲前幼保員格里菲斯(Ashley Paul Griffith)在19年期間性侵、性虐69名女童,受害者年紀介於1歲至7歲之間,被媒體形容為「澳洲最糟糕的戀童癖」。他承認307項罪名之後,今(29)日被判終身監禁。

格里菲斯被指控,2003年至2022年,在澳洲昆士蘭州及海外幼兒園犯案,他已經承認的罪名,包括28項性侵指控、近200項猥褻兒童指控、多項製作及散布兒童性剝削內容指控。除了這次審判的案件之外,他在澳洲新南威爾斯州(NSW)與義大利,也涉嫌侵犯另外20多名兒童。

在布里斯班地方法院上,法官史密斯(Paul Smith)形容,這些犯行的規模與性質是「墮落」且「可怕」,也是「對於信任的嚴重違背」。被告具有很高的再犯風險,因此判處終身監禁,至少27年不得假釋。

2022年8月,格里菲斯首次被澳州聯邦警察逮捕,1年後被指控超過1600項兒童性侵罪名。此前,調查人員發現他拍攝並且上傳暗網的數千份性虐照片及影片,儘管受害者臉龐都被畫面裁切掉,他們仍透過出現在背景、昆士蘭州幼兒園特有的床單,成功追蹤到嫌犯。

