澳洲幼保員「性虐69名女童」被判終身監禁！　受害者最小才1歲

▲前幼保員格里菲斯（Ashley Paul Griffith）因為駭人犯行，被判終身監禁。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲前幼保員格里菲斯（Ashley Paul Griffith）在19年期間性侵、性虐69名女童，受害者年紀介於1歲至7歲之間，被媒體形容為「澳洲最糟糕的戀童癖」。他承認307項罪名之後，今（29）日被判終身監禁。

格里菲斯被指控，2003年至2022年，在澳洲昆士蘭州及海外幼兒園犯案，他已經承認的罪名，包括28項性侵指控、近200項猥褻兒童指控、多項製作及散布兒童性剝削內容指控。除了這次審判的案件之外，他在澳洲新南威爾斯州（NSW）與義大利，也涉嫌侵犯另外20多名兒童。

在布里斯班地方法院上，法官史密斯（Paul Smith）形容，這些犯行的規模與性質是「墮落」且「可怕」，也是「對於信任的嚴重違背」。被告具有很高的再犯風險，因此判處終身監禁，至少27年不得假釋。

2022年8月，格里菲斯首次被澳州聯邦警察逮捕，1年後被指控超過1600項兒童性侵罪名。此前，調查人員發現他拍攝並且上傳暗網的數千份性虐照片及影片，儘管受害者臉龐都被畫面裁切掉，他們仍透過出現在背景、昆士蘭州幼兒園特有的床單，成功追蹤到嫌犯。

He was trusted to care for them, but instead he preyed on them. 69 young girls were abused by Queensland childcare worker Ashley Paul Griffith. On Friday, he was sentenced to life behind bars. https://t.co/KyTxEFHGEB @rachbaxter7 #7NEWS pic.twitter.com/J9o19yK0FE — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) November 29, 2024

宣判量刑前，法庭也聽取了一些受害者與其父母的匿名證詞。一對姊妹就讀幼兒園時遭到性虐，其中一人回憶，格里菲斯是自己當年最喜歡的老師，「發現他真正在做的事情，對我而言是毀滅性的……即使是現在，我似乎也沒辦法消化，因為我的記憶與現實脫節。」

另一名女子講述，被告的行為如何剝奪了她的正常童年，以及自己因為精神疾病苦苦掙扎多年，「我永遠無法知道，我的人生原本應該是什麼樣子。我永遠不會知道，長大之後不害怕別人，會是什麼樣子。」

受害者父母回憶，他們發現孩子的遭遇時感到極度恐懼，很難原諒自己當年竟然信任格里菲斯。其中一人表示，「我女兒把你當成叔叔一樣地愛著，而你卻把她當成玩具利用。」另一人說，「我無法消除你對她身體所做的事情，但我會盡其所能限制這對她精神造成的傷害。」

法庭外面，受害者家屬也呼籲，必須針對幼兒機構及更廣泛體系展開調查，因為格里菲斯竟然能夠在這些單位任職這麼久，而不被任何人發現。

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