他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜

▲霍爾以為撿到黃金，結果竟是隕石。（圖／翻攝museumsvictoria.com.au，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲男子霍爾（Dave Hole）在公園裡發現一塊暗紅色、異常沉重又堅硬的石頭，堅信含有黃金，因此決定撿回家。沒想到，他送到博物館鑑定之後才發現，這遠比黃金更加珍貴，竟是一顆擁有46億年歷史的隕石。

霍爾平時就喜歡拿著金屬探測器到處尋寶，2015年在墨爾本近郊的瑪莉伯勒區域公園（Maryborough Regional Park）發現這塊石頭，竟然重達近40磅（約18公斤），密度異常地高。由於當地蘊藏金礦，19世紀甚至出現掏金熱狂潮，因此他堅信自己「撿到黃金了」。

回家後，霍爾試圖剖開，但不論使用岩石鋸、角磨機、鑽頭、鐵鎚，甚至浸泡在酸性溶液裡，這塊石頭都毫髮無傷，就連一點凹痕也沒有，讓他忍不住驚呼，「這到底是什麼鬼東西？」直到他把石頭送往墨爾本博物館（Melbourne Museum）鑑定，才發現這根本不是地球上的東西，而是一顆46億年前的隕石。

地質學家亨利（Dermot Henry）向《雪梨晨鋒報》說，「你在這裡看到的，是太陽系的形成。」他推測，這顆隕石「很可能來自火星與木星之間的小行星帶，被一些相互撞擊的小行星推擠出來，然後有一天撞上地球」，預估抵達地球不到200年。

▲隕石中形成的放射狀輝石球粒。



亨利指出，這是一顆「H5普通球粒隕石」，在突破地球大氣層之後，出現「經過雕刻一般、有凹痕的外觀」，如今根據被發現的地點，命名為「瑪莉伯勒隕石」（Maryborough meteorite）。

霍爾也對這個結果喜出望外，「我只是碰碰運氣，夥伴。這個機率只有1億分之一，甚至更小，1兆分之一。被閃電打中2次的機率都還更高。」