女長大意外發現被收養真相　網路尋親多年「生父竟是臉書好友」

▲女子沒想到和生父是臉書好友。（圖／翻攝自Instagram／tamuna_museridze）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一名女子長大後意外發現自己其實是被收養，她在臉書上設立一個專門社團，希望能找到自己的親生父母，調查後發現生父竟然是她的臉書好友。

在喬治亞州擔任記者的女子塔穆娜(Tamuna Museridze)，2016年幫過世母親整理遺物時發現自己的出生證明，然而出生日期卻是錯誤的，讓她開始懷疑自己可能是被收養的。

塔穆娜後來在臉書上成立專門社團，希望能獲得更多資訊，收到一名來自農村地區女子的私訊，對方告訴她，姑姑曾經隱瞞自己在1984年9月懷孕的消息，剛好與她的出生日期相符，2人聯繫後作了DNA檢測證實是表親。

塔穆娜試圖與生母聯繫，然而一開始生母完全不願意承認曾經生子，後來才終於願意透露她的生父是一名叫做科拉瓦(Gurgen Korava)的男子。塔穆娜又在網路上尋找生父，結果意外發現生父竟然是臉書好友。

塔穆娜表示，原來生父對她的尋親故事很有興趣，成為她的臉書好友竟然已經長達3年，2人見面後發現，生父完全不知道生母當初懷孕的事，雖然是第一次見面卻感覺十分熟悉，開心把她介紹給其他家人，認識到同父異母的兄弟姊妹們，並計畫之後聖誕節再度相聚。