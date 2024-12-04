女外出找寵物貓失蹤　地面突出現「神秘新天坑」救援隊開挖找人

▲警方懷疑女子掉進新出現的天坑中。（圖／翻攝自Pennsylvania State Police）

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕法尼亞州一名64歲婦人與5歲孫女外出尋找寵物貓時突然失蹤，警方後來在座車上發現5歲孫女，卻遍尋不著她的身影，懷疑掉進一個約9公尺的天坑中，目前已派遣真空卡車抵達現場，希望能在天坑中找到女子。

64歲女子波拉德(Elizabeth Pollard)，2日下午與5歲孫女外出尋找寵物貓Pepper，後來2人一起失蹤，格林斯堡(Greensburg)警方動員大批警力搜尋，3日凌晨2時50分在波拉德的座車中找到女童，女童因為等待遲遲未歸的祖母睡著，沒有生命危險。

警方持續進行搜尋工作時，在距離座車4公尺至6公尺處發現一個突然出現的天坑，該天坑位於一個舊煤礦區上，約9公尺深。搜救軍人利馬尼(Steve Limani)表示，天坑看起來像是最近才出現的坑洞，懷疑波拉德可能四處找貓時，地面突然塌陷，才會掉入天坑。

當局已派遣搜救部隊與真空卡車前往現場，正在利用真空卡車從天坑中抽取碎片進行清理，以便在洞中設置攝影機與監測器，同時派遣搜救人員進入坑洞中找人，希望能找到波拉德下落，救援行動仍在進行中。