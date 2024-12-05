不解搭捷運「一群人擠在門口」！一票怒共鳴：直接撞下去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北捷運是很多人主要的交通工具，搭車現象也經常引發討論。就有網友無奈抱怨，明明捷運車廂裡面都還有空間，可是一群人寧願擠在門口，也不往內部移動，「搞得每次下車都像在突破城牆，要下車的、被撞到的人臉色都不太好看，想想又是何必呢？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台北人都不愛往車廂內部移動嗎？」開門見山地感嘆，「每個地方有每個地方的文化，雖然大家都知道怎麼做比較好，但就是沒什麼人願意改變。」像是北捷宣導手扶梯左右兩邊都能站，可即便廣播和站務人員喊到破嗓，乘客還是站在右側。

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接著他抱怨另一個現象，「捷運車廂也是，寧可一群人擠在門口，也不願往有空間的車廂內部移動」，儘管廣播在宣導，大家還是站自己的，「搞得每次下車都像在突破城牆，要下車的、被撞到的人臉色都不太好看，想想又是何必呢？」

貼文引發討論，不少人都頗有共鳴，「真的，超智障」、「好像蠻多人連站一下的體力都沒有，一定要找地方靠著」、「高雄更嚴重吧？高雄上下車全部擠一團，一堆人為了搶座位，門打開就衝進去，導致要下車的人沒辦法下」、「台北也一樣，一堆阿桑上車門一開就衝，還把要下車的人往裡面推。」還有網友直呼，「擋門口的我下車都直接撞下去」、「我都會直接硬擠，真的爽。」