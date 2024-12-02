「送掛號1景象」變少了！他嘆：郵差變懶...網1原因力挺

▲郵差工作辛勞，要能忍受日曬雨淋。（圖／CTWANT資料照）

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過去電子郵件還未發達時，民眾的重要信件都仰賴郵差遞送，不過，一名網友發文表示，現在很少聽到郵差按電鈴、大喊收件人姓名，取而代之的是直接留下候領通知單，讓他不禁質疑，現在的郵差是不是比較懶，引發兩派網友論戰。

一名網友在PTT以「現在郵差比較偷懶」為題發文，表示小時候郵差都會按一大堆門鈴，然後大喊幾號、幾樓、姓名有掛號，現在都沒聽到了，郵差變成直接給一張存局候領的單子，要收件人自己星期六去郵局拿，原PO無奈直呼，「我平日要上班沒空，請問現在郵差是比較懶嗎？」

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貼文一出後引起網友熱議，「按一下電鈴就騎走了沒有等你的意思」、「最近看到的還是會按門鈴+大喊名字」、「你都說平日要上班了，你怎麼知道他有沒有按電鈴」、「我也遇過，我明明整天在家，還要我去領」、「不這麼送怎麼準時下班」、「每封都等人下樓簽收，送到半夜都送不完」、「我家這邊的還是會喊呢」。

也有人認為郵差工作太辛苦，與薪資不成比例，「給多少錢做多少事，有人肯幹就偷笑了」、「郵差根本血汗職業，做功德的」、「郵差薪水以現在來說算很血汗的」、「郵差薪水以現在來說超可悲，真的不如去外送」。

今年10月傳出有郵差做一天受不了離職，中華郵政經調查後發現並無此事，不過去年確實有25名新人因撐不下去而離職。郵差起薪近10年已從3.4萬元一路調升到4.1萬元，離職率逐年才有降低的趨勢。

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