不只板橋！哪裡適合「過耶誕節？」　網給答案：吃喝玩樂也方便

▲耶誕城總吸引許多人潮。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／曾筠淇報導

耶誕節快要到了！新北歡樂耶誕城近幾年總吸引許多人潮，近日就有網友發文表示，他正在煩惱耶誕節和跨年要去哪裡，不知道大家覺得哪一個縣市比較適合約會呢？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「聖誕節哪個縣市最適合約會+跨年」為標題發文，提到他最近煩惱耶誕節和跨年要去哪裡，想要找個有氣氛的地方過節，並計劃請特休來好好玩一玩。

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原PO提到，台北信義區和新北板橋區雖然有耶誕樹，但那裡的人潮實在太多，讓他有點卻步。接著他也說，屏東公園似乎成為今年的黑馬，裝飾後的氛圍很不錯，他有可能會優先考慮去那裡跨年，大家覺得去哪裡約會最好呢？

▲BELLAVITA的白雪聖誕祕境也很美。（圖／記者彭懷玉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台中市民廣場不知道有沒有裝飾，我覺得地大至少舒服些」、「台中感覺很浪漫」、「橫濱」、「現在到哪人都很多，國外也是，有預算出國感受一下氛圍也不錯」、「除了歐洲，就日本的聖誕氣氛最好」、「東京」。

其中還有網友推薦，「首選信義區，還有BELLAVITA耶誕造景，吃喝玩樂也很方便」、「信義區氣氛不錯啊」。也有網友認為，「板橋耶誕城還是最有名」、「雙北比較有氣氛」。話題引發討論。