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秘魯總統「隆鼻」神隱2周　議員批違憲喊下台

秘魯共和國總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（圖／達志／美聯社）

▲秘魯共和國總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

秘魯共和國總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）近日被爆出，她2023年時因為接受隆鼻手術，未告知大眾情況下，神隱長達2周時間。儘管博魯阿爾特隆鼻不是愛美而是因為健康問題，部分國會議員依舊不滿，她手術期間未將總統職權請人代理，稱她違憲必須將她免職。

根據外媒《法新社》報導，秘魯共和國62歲總統博魯阿爾特於2023年夏天低調接受隆鼻手術，在當時她直接消失大眾面前2周，直到最近由曾在博魯阿爾特政府擔任總理的奧塔羅拉（Alberto Otarola），向國會議員透露這件事，「她（博魯阿爾特）跟我說她要隆鼻…接受鼻子的手術，是因為呼吸問題。」

秘魯國會監督委員會在奧塔羅拉爆料後，火速調查博魯阿爾特在2023年6月28日至7月10日期間的行蹤，目前已確認的是她那2周的確消失公眾視線。秘魯當地媒體指出，博魯阿爾特在利馬的診所接受手術，並沒有公開相關細節。

而博魯阿爾特受到爭議的是，她消失動手術的2周，她並未將總統職權交給代理人，或把她的權力委託給國會處理國家事務。目前秘魯國會議員和法律專家已指控博魯阿爾特行為違反秘魯憲法，要求將博魯阿爾特免職並公開強調，「這將是免職的理由…因為總統應該徵求國會同意。」

除此之外，奧塔羅拉已於今年3月遭博魯阿爾特解職。

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