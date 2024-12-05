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民進黨戒嚴文挨轟　呱吉「1比喻」4000人讚爆：這種話不能說吧

▲▼歡樂無法黨創黨大會,台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，歷經6小時在4日凌晨解嚴。期間，民進黨團發文附和戒嚴、護航尹錫悅的行為，雖然緊急刪文但仍引發爭議。對此，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑換句話說對照民進黨的說法，直言「這種話不能說的吧。」

呱吉4日發文，以譬喻的方式白話翻譯民進黨自刪的文，「你有看到隔壁打老婆的嗎？這樣你知道我對你夠好了吧。你要是再囉哩八唆的，小心我扁你一頓！」文末也說「這種話不能說的吧」。

▲▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲▼民進黨團PO文惹議，刪文後再發澄清文。（圖／翻攝王婉諭臉書、民進黨立法院黨threads）

▲▼民進黨澄清貼文。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團）

網友看完紛紛留言，「我完全不認同動不動就把戒嚴掛嘴邊的這種言論，但你竟然覺得藍綠是夫妻關係？XD」、「打老婆的已經要被休掉了」、「阿這就以前爸爸媽媽對我們說的啊，『你看我沒有像電視上的那樣家暴你們，就知道你們多幸福了，還不感謝我們』」「希望只是小編腦袋卡到⋯但那篇文如果實際上是在測風向，就真的讓人毛骨悚然」、「沒那個意思也要誠心道歉吧，這麼嚴重的事當家人可以隨便說的嗎」、「而且說這句話的還是從小被家暴，長大後用反家暴追到老婆的人口中說出」。

也有人認為呱吉超譯，「你就是這樣解讀的嗎？台灣真的會被小清新給搞掉」、「不倫不類的比喻」、「他那個就智障發言啊，但你最後那兩句離原意也太遠了，並且違背你自己所謂『把事情講清楚不要加油添醋』的原則，我也是不認同」。

有網友PO出親綠側翼想「比照戒嚴」的PO文，呱吉表示，不管網友認為他是什麼腦，他都不認同這種行為，「如果你張開眼睛，會看到反對這言論的民進黨支持者比比皆是，這是民主國家，大家都可以有自己的意見和主張，不論是你或我」。

此外，也有網友翻出國民黨戒嚴時期的事蹟，呱吉則說「不用翻舊帳，戒嚴是非常不得已的最後手段，除非是戰爭時期，或者有明確證據台灣的民主與選舉制度已經遭受破壞，只要我們的政治人物還是公民一票一票選出來的，就算你有再不滿，都不能透過戒嚴來解決問題。你這些舊帳無法構成戒嚴的合理原因，人民不會給予支持，下場就會和南韓一樣。我最起碼還是經歷過戒嚴、經歷過刑法一百條的人，我不管有多討厭藍白勢力，都不會允許這種思維的產生。」

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