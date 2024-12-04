若想彈劾尹錫悅　南韓在野黨需要8至9名執政黨議員「倒戈」

▲若想彈劾尹錫悅，南韓在野黨需有8至9位執政黨議員倒戈。（圖／路透）



文／中央社

南韓總統尹錫悅昨晚祭出短命的戒嚴令，數以千計民眾上街抗議。南韓6大在野黨今天下午對尹錫悅啟動彈劾程序，最快將於6日進行表決，需8到9名執政黨議員倒戈才有望通過。

韓國聯合新聞通訊社報導，除執政黨國民力量外，最大在野黨共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨所屬191名議員共同發起彈劾尹錫悅的議案，預計明天將提至國會全體會議議程，並於6至7日之間進行表決。

法新社報導，共同民主黨議員金容民表示：「我們已緊急準備並提交一項彈劾議案。」

國會目前還未決定何時就彈劾案展開投票，但最快有望於6日進行。在野陣營在300席國會席次中占多數，僅需少數執政黨議員倒戈，即可達到通過彈劾案所需的2/3門檻。

▲南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，許多民眾上街抗議。（圖／路透）

根據「朝鮮日報」，目前在野陣營在南韓國會占192席，執政黨國民力量黨占108席。

韓聯社指出，雖然有十多名執政黨國民力量黨的議員在凌晨國會解除戒嚴的表決時投下贊成票，但尚不確定在彈劾尹錫悅的表決時還會繼續倒戈。

國民力量黨黨魁韓東勳表示，國民力量黨議員們大多同意解散內閣、開除國防部長，但黨內對是否要求尹錫悅退黨仍有歧見。

共同民主黨今天稍早透過聲明表示，將對尹錫悅、國防部長、內政部長以及「戒嚴指揮官、警察廳長等軍警界關鍵人物」提起「叛亂罪」指控。

▼南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，許多民眾上街抗議。（圖／路透）



就連韓東勳也稱這次戒嚴令是場「悲劇」，並要求對相關人等究責。

截至今天下午，尹錫悅尚未公開露面。

南韓國會190名在場議員今天凌晨全票通過解除戒嚴決議案，如此情勢逆轉，也讓冒著嚴寒通宵守候在國會外、揮舞旗幟抗議戒嚴令的示威者歡聲雷動。

55歲的林明判（Lim Myeong-pan，音譯）向法新社表示，尹錫悅現在就必須下台，「尹錫悅在沒有正當理由的情況下率先實施戒嚴，本身就是一項嚴重罪行…他的所作所為造就如今被彈劾的局面」。

史丹佛大學韓國問題專家申起旭（Gi-Wook Shin，音譯）對法新社說：「這是尹錫悅為奪取政權而做出驚人的最後一搏…這個行為只會讓他政治生涯更快走向終點，因為這很可能使他遭到彈劾。」