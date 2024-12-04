民進黨刪文又反嗆　范琪斐：以守護民主為名就什麼都可以做？

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，民進黨立法院黨團在Threads發文護航尹錫悅，儘管文章火速被下架，仍引發網路罵聲不斷，事後也未發文道歉。對此，前駐美記者、資深媒體人范琪斐痛批，民進黨別以為用守護民主為名，就什麼都可以做。

民進黨立法院黨團3日晚間在Threads發文，表示「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權……，不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

▲民進黨澄清文。（圖／翻攝自threads／民進黨立法院黨團）

被罵到刪文後，民進黨團又發文說，「台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止」。

▲▼范琪斐開罵民進黨。（圖／翻攝范琪斐的美國時間YouTube）

針對民進黨前後的言論，范琪斐上傳最新影片表示，現在怎麼還會有人覺得戒嚴會是一個好的主意？結果還真的有，民進黨立法院黨團的粉專就在Threads上發文說了，且被罵到刪文後如果馬上道歉，那大家就會少罵一點，「結果沒有道歉喔」。

范琪斐表示，民進黨竟在文末說，「罵他們的人是杯弓蛇影、影射跟過度渲染，要在野黨適可而止」，「適可而止個頭啦，不要以為說以守護民主為名，就什麼都可以做，連獨裁都可以，到底是覺得人民有多笨」。