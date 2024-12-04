選舉神秘「王」字、上任馬上搬總統府！　尹錫悅遭疑「迷信巫術」

圖文／CTWANT

南韓總統尹錫悅於3日晚間10點30分左右，以剷除親北勢力、保護自由憲政秩序為由，宣布全國進入戒嚴。雖然這次戒嚴在短短5.5小時內就結束，但這起「當沖式」戒嚴還是引發民眾與南韓政壇的不滿。

回顧尹錫悅過往，不少爭議都與「巫術」有關，像是總統選舉期間，手上神秘的「王」字，以及相信青瓦台風水不好，上任後隨即把總統府搬遷至國防部的龍山大樓等事。由於前任總統朴槿惠因閨蜜門事件捲入「世越號獻祭」等迷信疑雲中，因此尹錫悅這些疑似「迷信」的行為，令不少南韓民眾十分不滿。

綜合媒體報導指出，南韓總統尹錫悅自參選以來，多次因迷信巫術事件引發爭議。2022年競選期間，有韓媒爆料指稱其深信一名「建進法師」，並讓其參與競選活動，涉及行程安排、人事決策等重要事務。

尹錫悅過去還被揭露篤信「天工師父」的算命師，在競選辯論時被發現左手掌寫有神秘的「王」字，加深了外界對其迷信行為的質疑。

尹錫悅的妻子金建希也因自稱「非常有靈性」，喜好與道士交流而備受關注，此番言論也加深外界質疑夫妻倆「迷信」的印象。對手陣營甚至質疑尹錫悅是個被妻子掌控的傀儡。

熟悉南韓政局的民眾都知道，南韓總統可以說是個「高危職業」，歷任不少總統最後都沒有獲得善終的好下場，這也導致南韓當地一直有「青瓦台風水不好」的傳聞。而尹錫悅在成功或選後，堅持將總統辦公室從青瓦台遷至國防部龍山大樓，甚至為此耗費超過8億台幣。

除此之外，也有南韓議員爆料指稱，曾有一位名叫「天公」的算命師進入該大樓，後續不僅引發「算命師干政」的爭議，尹錫悅此舉也被解讀為試圖擺脫「青瓦台魔咒」。

而在總統就職典禮上，代表團手持桃樹花束進入的舉動更引人注目。據傳，尹錫悅團隊相信青瓦台內有許多鬼魂，而桃樹花束具有驅邪作用。

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