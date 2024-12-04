　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【瑪法達星座運勢】天秤座　12.04～12.10

圖文／鏡週刊

吉人天佑，更勝一籌。命星與冥王星呈幸運角的這段日子，行事將以強勢、執著、狡黠與韌性取勝，一路將以高度抗壓力（AQ）負重前進。且將以隱形高手之姿默默累積能量，不做出頭鳥，以避開無謂攻擊。事業漸成氣候，已具備叫板翻盤的實力與籌碼。必要時拿出殺手鐧，勢將讓對手猝不及防。理財投資績效大增。愛情是心上的無聲煙火。

風雲變色、多事之秋

時序邁入大雪，一開局就以兩大重磅星兆：「水星／歲星對衝」與「太陽／土星角衝」拉開序幕的本週，短短幾天就接連拿到高達8張的滿手嚴厲紅牌，且一路走來竟無吉兆可堪相抵，尤其加上「水逆」與「火逆」將要一路共伴到年底，更是難有僥倖。堪稱下半年最詭異、也最難忘的星象黑暗時期。幸好，這是「射手月」。射手座星象氛圍為主流情緒挹注的積極、開朗與遠見，足以為一部分天選之人帶來生存與發展的智慧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

八大星象事件有：

12月4日：「水星／歲星對衝」（狀況時起）；「太陽／土星角衝」（多災多難）
12月6日：「水星／土星角衝」（拘泥成規）；「火星逆行」開始（動力消退）
12月7日：「太陽／歲星對衝」（流年欠佳）；「金星／冥王星合相」（情深無悔）；「海王星逆行」結束（面對現實）；金星轉進水瓶座（天馬行空）

本週「射手月」，向來歡樂的歲末節慶，卻出現異於往年的沉重星象訊號。三大重磅亂流為：「歲星衝」「土星衝」與「水逆」「火逆」共伴。三者都是一級星象警訊，連袂狂襲而來，三壞球無一好球，注定本週將是天下大亂、情勢混沌的非常時刻。

財經方面，金星入駐水瓶座（革命、科技與破壞），「水逆」「火逆」與「海王星逆轉正」的本週，投資人情緒將由先前金星在魔羯座時的謹慎，轉為金星在水瓶座時的瘋狂。全球財經秩序無論就長期或即期都將出現超大反轉。市場容易因為預期落空而過度反應，急跌急漲，波動幅度更劇。比特幣、黃金、石油有較大波動，美國聯準會FED利息調整，也將正式定案。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「歲星衝」「土星衝」「火逆」與「水逆」四大黑效應共伴的本週，可說全年星兆最震撼，也最驚心動魄的星象寒冬。由於歲星與土星兩大影響較長遠的行星處於衝剋之相，幾乎全數星座都難免直接或間接受到衝擊。沒有受到流彈掃到的幸運星，可說鳳毛麟角。其中，運勢相對最佳當推金牛座。事業走路有風，小財進門，行情轉俏。

運勢居次的是水瓶座。金星入戶，且正值全月氣場最強週，可望掙脫瓶頸，取得上風，拿回遲來的公道或欠款；好運緊接在後是天秤座。命宮與財宮相濟互利，做自己的貴人，是低調的贏家。

本週「水逆」「火逆」共伴，且大型星兆危機群湧而出，可說極為稀有。也讓落在12月上半的本週，成為全年最多衝擊、也最痛苦的一週。影響最明顯的星座有：雙子、獅子、處女、射手與魔羯座。

星座排行

  1. 金牛座：有志竟成、勝券在望、執掌要務 （事業最威）
  2. 水瓶座：不虛此行、貴人多助、馬到成功 （幸運最多）
  3. 天秤座：以小搏大、華麗變身、今非昔比 （後勢最強）
  4. 天蠍座：平安順遂、意外之喜、雄踞一方 （災情最少）

愛情運：★★☆　金錢運：★★☆　事業運運：★★☆（★★★★★為滿分）


更多鏡週刊報導
【瑪法達星座運勢】雙魚座　12.04～12.10
【瑪法達星座運勢】水瓶座　12.04～12.10
【瑪法達星座運勢】魔羯座　12.04～12.10

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台61重大車禍　增至3人死亡
快訊／北宜19歲騎士自摔　噴對向遭撞慘死
瓊瑤離世　黃曉明心痛發聲
統一獅端超長約留陳傑憲！　含選手、教練規劃
高醫大副校長落海身亡　享年57歲
獨／2只聖誕襪掛門口「等待希望」　台中母子陳屍住處
快訊／教唆戒嚴！　南韓國防部長請辭：對國民感到抱歉
快訊／趙薇消失3年發文了！
瓊瑤陳屍淡水破億豪宅！兒媳開門一看崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

結婚2年「老公1原因」沒FU　想過無性生活！人妻崩潰：我才30歲

長庚1月接手經營大同醫院！被爆大砍門診　衛生局：逐步調整

明晚雨區擴大！周日最冷下探15度　一圖看「降溫趨勢」

【瑪法達星座運勢】雙魚座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】水瓶座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】魔羯座　12.04～12.10

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

2024樂。無齡博覽會　中華電信「數位賦能 精采無齡」打造新生活

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

輔大海選24名俊男美女拍「創校百年月曆」　即起開放預購

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

才激戰完！一出房門「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她：剛好而已

結婚2年「老公1原因」沒FU　想過無性生活！人妻崩潰：我才30歲

長庚1月接手經營大同醫院！被爆大砍門診　衛生局：逐步調整

明晚雨區擴大！周日最冷下探15度　一圖看「降溫趨勢」

【瑪法達星座運勢】雙魚座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】水瓶座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】魔羯座　12.04～12.10

八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光

【廣編】四季花開，人性堅韌！玲廊滿藝《花。靈》特展探索生活與藝術的本質

台南安平最新旅宿！「留飯店二館」亮點先看　房內泡澡享河岸美景

瓊瑤驟逝登熱搜第一！陸網喊：昨劉家昌、今瓊瑤「華人世界損失」

Honda「入門4門房車」釋預告　搭City底盤、燻黑尾燈具跑格外型

長輩「3情況」輕生風險高　醫：年紀漸增會經歷各種失落

遭歹徒打中3槍仍奮勇開槍反擊　勇警蔡淳宇獲警光獎

快訊／台61重大車禍死亡增至3人　現場車殼碎片、機油噴滿地

哈登砍23分生涯總得分躍居第17　快艇擊敗拓荒者摘勝

國泰世華銀行舉辦Cathay Run員工路跑　鼓勵同仁Run our way

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

生活熱門新聞

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

姓「陳、林」也中了　6星座、5生肖2025發大財

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

韓國軍隊出動「1裝備掉了」！網驚：129萬元飛了

日人來台旅遊嫌臭！一票認證「這1地」最可怕

班機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」

瓊瑤5天前才發文「憶亡夫」淚喊：心如刀絞

在韓獨旅「宣布戒嚴手機狂震」！PTT喊快做1事

江坤宇在南韓玩「歷經戒嚴又解嚴」　近況曝光！

台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

波蘭妹嫁來台17年　第一次吃羊肉爐哭了

患者妻提問！　醫嚇到：第一次這麼無言

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財

更多熱門

相關新聞

【瑪法達星座運勢】處女座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】處女座　12.04～12.10

見招拆招，處變不驚。命星先後與歲星對衝、與土星角衝的這段期間，不只命星「水逆」，還有兩波運勢逆風撲面而來，不留情地來個下馬威。與11月初的某打擊感受類似，不無內傷。所幸傲骨不失、守得住底線，能在複雜環境中夾縫生存，並在友善援軍支援下衝出一條活路。

【瑪法達星座運勢】獅子座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】獅子座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】雙子座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】雙子座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】金牛座　12.04～12.10

【瑪法達星座運勢】金牛座　12.04～12.10

關鍵字：

鏡週刊天秤座

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面