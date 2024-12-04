【瑪法達星座運勢】金牛座　12.04～12.10

圖文／鏡週刊

身負重任，大顯身手。命星入住事業宮、且事業宮坐擁吉兆助攻的這段期間，歲末年終將以事業強攻作收。且在天時地利人和等優勢條件下，順利取得高層信任，被授以更多權限、占據有利位置，能力大有用武之地。不少人頗有鹹魚翻身、一夕出頭的機遇，宜當仁不讓。比起身邊被局勢丕變影響得張皇失措的同儕，不只相對幸運得多，還可能是遞補板塊移動後填補空白的贏家。切記，哀矜勿喜、低調迎勝。事業論功行賞得意。財務自信大增，假期有大手筆消費，物有所值。愛情是一種幸福誘惑。

風雲變色、多事之秋

時序邁入大雪，一開局就以兩大重磅星兆：「水星／歲星對衝」與「太陽／土星角衝」拉開序幕的本週，短短幾天就接連拿到高達8張的滿手嚴厲紅牌，且一路走來竟無吉兆可堪相抵，尤其加上「水逆」與「火逆」將要一路共伴到年底，更是難有僥倖。堪稱下半年最詭異、也最難忘的星象黑暗時期。幸好，這是「射手月」。射手座星象氛圍為主流情緒挹注的積極、開朗與遠見，足以為一部分天選之人帶來生存與發展的智慧。

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八大星象事件有：

12月4日：「水星／歲星對衝」（狀況時起）；「太陽／土星角衝」（多災多難）

12月6日：「水星／土星角衝」（拘泥成規）；「火星逆行」開始（動力消退）

12月7日：「太陽／歲星對衝」（流年欠佳）；「金星／冥王星合相」（情深無悔）；「海王星逆行」結束（面對現實）；金星轉進水瓶座（天馬行空）

本週「射手月」，向來歡樂的歲末節慶，卻出現異於往年的沉重星象訊號。三大重磅亂流為：「歲星衝」「土星衝」與「水逆」「火逆」共伴。三者都是一級星象警訊，連袂狂襲而來，三壞球無一好球，注定本週將是天下大亂、情勢混沌的非常時刻。

財經方面，金星入駐水瓶座（革命、科技與破壞），「水逆」「火逆」與「海王星逆轉正」的本週，投資人情緒將由先前金星在魔羯座時的謹慎，轉為金星在水瓶座時的瘋狂。全球財經秩序無論就長期或即期都將出現超大反轉。市場容易因為預期落空而過度反應，急跌急漲，波動幅度更劇。比特幣、黃金、石油有較大波動，美國聯準會FED利息調整，也將正式定案。投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「歲星衝」「土星衝」「火逆」與「水逆」四大黑效應共伴的本週，可說全年星兆最震撼，也最驚心動魄的星象寒冬。由於歲星與土星兩大影響較長遠的行星處於衝剋之相，幾乎全數星座都難免直接或間接受到衝擊。沒有受到流彈掃到的幸運星，可說鳳毛麟角。其中，運勢相對最佳當推金牛座。事業走路有風，小財進門，行情轉俏。

運勢居次的是水瓶座。金星入戶，且正值全月氣場最強週，可望掙脫瓶頸，取得上風，拿回遲來的公道或欠款；好運緊接在後是天秤座。命宮與財宮相濟互利，做自己的貴人，是低調的贏家。

本週「水逆」「火逆」共伴，且大型星兆危機群湧而出，可說極為稀有。也讓落在12月上半的本週，成為全年最多衝擊、也最痛苦的一週。影響最明顯的星座有：雙子、獅子、處女、射手與魔羯座。

星座排行 金牛座：有志竟成、勝券在望、執掌要務 （事業最威） 水瓶座：不虛此行、貴人多助、馬到成功 （幸運最多） 天秤座：以小搏大、華麗變身、今非昔比 （後勢最強） 天蠍座：平安順遂、意外之喜、雄踞一方 （災情最少）

愛情運：★★☆ 金錢運：★★☆ 事業運運：★★☆（★★★★★為滿分）



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