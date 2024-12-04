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藍營明排審年改修正案　朱立倫：公平正義要兼顧軍公教尊嚴

▲國民黨主席朱立倫住持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫住持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法法制委員會明天將排審停砍軍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修法，國民黨主席朱立倫今（4日）主持中常會時表示，盼明天能以社會公平正義，兼顧軍公教尊嚴及基本生活需求來反省和檢討相關修法。

朱立倫指出，對於退休公教人員的退撫保障，要顧及退休公務員的基本生活需求以及公平正義，進行好好的反省與檢討，其所得替代率從75%，現在已經砍到67.5％，而很多砍到只剩三成多。這幾年又跟原來的物價完全脫勾，當現職公務員加薪，退休的軍公教沒有受到任何調整，還被砍了原來的退休俸，導致基本生活所需都不足。

朱立倫說，經過5年之後，國會應該好好進行檢討，希望明天能夠以社會公平正義，同時兼顧軍公教的尊嚴與基本生活需求，做反省與檢討，這才真正是力挺軍公教，「今天他是在職，明天他就是退休，我們好好保證大家的權利。」

另外，談及昨天的凱道「白玫瑰運動」反廢死，朱立倫感謝很多民眾願意到凱道，共同聲援「反廢死、護遺屬」。這些因兇殘、惡意殺人事件而受到殘害的家屬，終生因過去犯罪事件而受到最大的傷害，國民黨立場非常清楚，反對廢除死刑，國民黨立法院黨團非常多立委也前往表達支持，而民進黨只有一位立委到場，卻看到民進黨黨團說了很多風涼話，沒有清楚表達立場，但實際上民進黨的立場就是挺廢死，而大法官實質廢死的決定，對社會公平正義是最大的傷害，對善良民眾是最大的威脅，受害家屬也最不能接受。

「民進黨的風涼話就像鱷魚的眼淚一樣，完全沒有真心的表達對這些家屬的支持跟守護」，朱立倫呼籲所有立委，面對大法官同意權的審查，一定要堅定立場，不能有強烈的意識型態，也不能有色彩，更不可以因為決定廢死，對未來死刑的判決設下百項障礙，形成實質廢死，這是台灣人的心聲。 

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