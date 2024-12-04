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捲林明佐博弈門神案！前TVBS記者否認勾結詐團　大方承認愛賭

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲前媒體人史鎮康（黑色口罩者）今天出庭。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，前TVBS記者史鎮康被列為被告之一，今年8月被以500萬元交保。今天（4日）台中地院開庭，史全盤否認檢方指控在此案的博弈、洗錢、組織等罪，表示自己與九州負責人陳政谷並非僱傭關係，會稱呼對方為「谷哥」、「老闆」，是因為他有多項投資，與陳之間僅是生意上的交際。

台中地檢署偵辦九州集團案，查出史鎮康是成固公司負責人，直接聽命於陳政谷，也是THA、KU等博奕網站在台灣、大陸、越南等地的經銷商，他可直接登入博弈網站後台，以管理員身份管理相關賭金報表等事務，也曾向九州幹部「華盛頓（代號）」取款以發放工資，並替九州轉移不法所得。檢方今年5月間依博弈、洗錢及組織等罪，將史聲押獲准；檢方偵結全案8月移審法院後，史獲500萬元交保。

台中地院今天下午2時許傳喚史鎮康到庭，史全然否認檢方指控的罪行，承認自己是成固公司負責人，但與陳政谷不是僱傭關係、也無業務往來，雖會叫陳「老闆」、「谷哥」、「陳董」，是因為生意人對外的稱呼本就如此，是為了拉近關係。

史鎮康也否認自己是博弈網站的經銷商，但坦承自己曾於2022年5月24日之前，投資過THA公司，不過當時遭到警方查獲，從那之後就再也沒有碰過博弈；他並承認2016年時曾向同案被告洪文中，討球版（運動地下博弈）來玩，一直玩到2021年左右。

史說，他玩球版的錢，若賭輸會將輸的錢如實交付給洪，而贏的錢，則會要求洪以人民幣或是披索拿給他，因為他在大陸有投資電商、在菲律賓有投資飲料店，方便運用；另外，他還自曝是某營造公司的負責人。至於檢方指控的曾向九州幹部「華盛頓」取錢部分，史則否認。

據查，史於2022年，因涉入賭博遭逮，該案獲緩起訴處分。史的律師表示，不能接受檢方在偵辦過程中，以前案的偵辦內容，未經合法程序扣押史的手機，甚至直接進行解密，並強調相關的證人供詞沒有證據能力。

檢察官表示，史的手機是員警持法院核發的搜索票進行扣押，程序完全合法，後經高雄市刑大科偵隊進行分析，沒有造假可能，取證過程合法。

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