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許銘春「前進的光」演唱會涉貪！雇主協會酸把錢花光：揮霍血汗錢

▲▼許銘春與陳菊在台上合體。（圖／翻攝YouTube／勞動部MOL）

▲勞動部前部長許銘春(左)被控用公帑舉辦個人演唱會涉嫌貪污。（資料照／翻攝YouTube／勞動部MOL）

記者閔文昱／綜合報導

勞動部前部長許銘春被爆料在2022年用「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會，自己高唱半小時，涉嫌貪汙，台北地檢署26日分案，將許銘春列為他字案被告。對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）痛批，此舉根本是揮霍人民血汗錢，要求勞動部公開就業安定基金每一筆詳細的支出，並對其使用情況負起完全責任。

雇主協會指出，就業安定基金長期被當作勞動部的小金庫使用，多項支出與安定國民就業無關。根據協會所取得的資料，112年度有高達66%的資金用在「外國人聘僱管理業務」的支出上，這筆資金本應用於幫助真正需要支援的本國國民，卻被挪用至與原本目的無關的地方，這是對每位納稅人的不公，也是對社會正義的挑戰。

僱主協會也譴責勞動部濫用失能家庭繳交的就業安定基金，使得這些本已苦於生活照護壓力的家庭被迫「拿石頭砸自己的腳」，讓照護難度更加提升。協會強調，每一筆支出都應該用在保障雇主、照顧失能家庭、以及安定台灣勞工就業上。

為了避免此類情況再度發生，僱主協會再次呼籲，勞動部必須公開就業安定基金每一筆詳細的支出，並對其使用情況負起完全責任。此外，協會也要求停止對失能重症家庭的徵收就業安定費，並將這筆資金交由國會監督，只有讓就業安定基金由國會監督，並確保資源能夠有效地用於改善國民福祉，才能重建社會對政府的信任，並真正實現對國民的承諾。

雇主協會最後呼籲，不要再看到任何以「前進的光」為名，實則「把錢花光」的不公不義之事，並希望新任勞動部部長洪申翰能夠負起責任，公開就業安定基金明細，並停收家庭看護工雇主就業安定費。

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