柯文哲第9度被提訊搞神秘！法警防守升級　「人牆」阻鏡頭拍攝

記者黃宥寧／台北報導

威京集團主席沈慶京涉透過政治獻金行賄北市前市長、民眾黨主席柯文哲，檢方針對金流調查，如籃球比賽「全場壓迫防守」，每一處細節皆不放過。今（29日）上午，第4度傳喚會計師端木正，下午則第9度提訊柯文哲，經1個小時結束。柯緩慢步上囚車前，法警迅速組人牆，猶如在禁區內堅守籃板的防守球員，全力阻擋媒體的拍攝視線。

下午1時許左右，柯文哲從台北看守所被帶至北檢，現場法警配合默契，迅速阻擋媒體視線，導致記者僅能拍到柯文哲的背影與後腦勺，完全無法捕捉到其臉部表情，防護措施可謂滴水不漏。

▲法警默契十足遮擋柯文哲避免讓現場媒體拍攝。（圖／記者黃宥寧攝）

而下午4時30分，柯文哲應訊結束準備上囚車返回看守所時，更有3名法警並肩而立，形成一道人牆，其中一人甚至雙臂微張，擺出類似籃球比賽中「盯人防守」的姿態，企圖阻擋媒體的拍攝視角，精準的站位，讓現場媒體「進攻」一度無功而返。

據悉，自民眾黨立委黃國昌等人於本月初前往台北地檢署「考察」後，檢方對京華城案採取了更加嚴密的「防護措施」，針對在押被告下囚車時被媒體拍攝的情況進行防範。不僅要求囚車停靠於距離候訊室最近的位置，以縮短被告下車後暴露在鏡頭前的時間，還指示法警全力配合，阻擋媒體的拍攝行動，減少畫面流出。