快訊／涉貪助理費羈押近2個月　黃紹庭消瘦現身議會：心情很好

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費遭到羈押，檢方上月28日偵結並依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，將黃紹庭夫妻及12名助理起訴，法院裁定他150萬元交保，並接受電子監控、限制住居。高雄市議會今日進行總質詢，黃紹庭消瘦現身，稱心情很好，回家這一週都在準備質詢，會把議員工作做好。

▲黃紹庭消瘦現身總質詢。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市議會今日排定黃紹庭進行總質詢，一早他如期現身，不過身形相較以往消瘦了不少。他接受媒體聯訪時表示，在羈押期間生活規律正常，所以瘦了好幾公斤，體重剩60公斤出頭，現在正在增胖中。

▲▼詐領助理費被羈押近2個月！黃紹庭消瘦現身總質詢。（圖／記者吳世龍攝）

被問到針對助理費部分是否感到委屈？黃紹庭說，現在審理中不多談，但心情很好。是否有被清算的感覺？他則回應，他就是把議員工作做好。

黃紹庭說，他回家這一週都是在準備質詢，把今天的內容準備好，尤其高鐵進高雄車站的議題，他很開心可以來總質詢，因為這是他努力兩年多的成果，這是為了高雄百年發展很重要的基石，今天準備很多對高雄未來的發展及時事題。

另外，考績會部分是否有結果？黃紹庭回應，會按照規定走，他擔任民代十幾年，一向把心思放在服務問政及選民身上。會影響下次參選？他認為言之過早，但會努力爭取。