　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

▲「館長」陳之漢與藍委吳宗憲談論球版（簽賭）爭議。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲立委合體館長喊「不認為博奕傷天害理」輿論譁然，吳宗憲道歉了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），曾經擔任檢察官的藍委吳宗憲29日現身館長直播，表示擔任檢察官多年「不認為博弈是多傷天害理的事」、「毀了職棒的是要球員打假球的人」，引發輿論爭議。對此，吳宗憲30日晚間表示，當時未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議，「我要先致歉」。

吳宗憲30日在臉書表示，當時他想談的是看見外國處理博弈產業後，可以創造出一個新的產業，只要管理得當，並不全都是壞事，還可以有效排除地下賭盤、賭場長期影響球員及國人，所以才有這個闡述，「絕對不是支持簽賭或打假球，但造成外界議論，我必須為我用語失當表示歉意」。

吳宗憲說，博弈跟打假球完全不一樣，後者是用暴力、脅迫、利誘來破壞運動競賽行為，這是絕對無法容忍的，為了杜絕這樣出老千的作法，後來也才有了《運動彩券發行條例》等法條以合法化來處理博弈行為，也確實發揮不少效果，政府希望把博弈走向合法、產業化的努力，這也是他認為合法博弈行為對社會影響不大，但不慎誤用形容詞的主要原因。

吳宗憲認為，博弈不可能會消失，全世界沒有一個國家看不見賭博的影子，他從實務上深知目前法規根本無法杜絕地下賭盤及流動賭場，政府管理也毫無具體效果，所以才提出參考鄰近日韓、新加坡、馬來西亞等國作法，面對博弈如何進行管理及限制，除了可以讓藏在陰暗面的不法行為受到有效打擊，甚至可產生額外稅收，使稅收用在長照、教育、體育人才培養等地方。

他感嘆，無論是棒球、籃球或是其他體育競賽，政府該做的是給運動選手一個公平、乾淨的競賽環境，當政府無法有效管理地下賭盤、賭場時，就該想出解決之道，而不是閉上眼睛視而不見，請大家一起支持藍委柯志恩、洪孟楷領銜提出的「運動產業發展條例增訂第七條之一、第七條之二及第七條之三條文草案」，讓修法早日通過，建立運動產業防賭機制、強化運動員組織工會及團體協商覆蓋率，讓運動產業環境更好。

他最後重申，「再次為未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議乙事，對大家道歉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝宜容年終獎金掰了！人事總處：已非發放對象
12強對美擊出全壘打　潘傑楷沮喪「看不到一軍的天空」
快訊／黃筱雯奪金！世界拳總年終賽封后
快訊／(G)I-DLE「5人全決定續約」
實至名歸！aespa一口氣「奪下3大賞」
床的世界總座辭世！三弟曝死因：去當天使了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

小孩躺地上打滾＋哭鬧　父母冷靜拍照還幫配樂

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

任內首訪友邦！賴清德心情輕鬆與媒體話家常　聽到有珍奶喊「是福利」

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

國台辦批阻礙兩岸旅遊正常化　陸委會：是對岸不放陸客來台

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

CPTPP入會案兩岸皆被擱置　江啟臣質疑：遊說預算打水漂

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

強勢擊退亞運銅牌名將　台灣拳擊女將黃筱雯勇奪年終賽金牌

劉伊心重遊蜜月地　花2300萬阿布達比置產

洪暐哲和女神級大咖太親密！　導演一看：吃醋了

柯佳嬿放閃了！同框坤達拍人生四格　網友看超久：以為網速不好

中國刺激房市效應短　百大房企11月銷售翻黑

洪申翰台大肄業遭批「國恥」　學長羅文嘉自爆「差點被退學」力挺

台灣女團世代來臨！　「ELL＆s」接棒BLACKPINK、NEWJEANS

快訊／黃筱雯奪金！　世界拳總年終賽擊敗蒙古好手封后

軍公教年終「保底1.5個月」這天入帳！謝宜容能領？人事總處給答案

《SCOOL》7人成團名單公佈！　李洪基沉重呼籲「要小心誘惑」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

館長被告怒嗆綠民代耍賤！吳宗憲揭問題關鍵

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

影／4架F-16V掛彈伴飛賴清德出訪　總統專機內拍攝視角曝光

爆李彥秀285萬買網軍！高嘉瑜獲不起訴

節目講博弈不傷天害理　吳宗憲道歉了

賴清德首度出訪友邦　華航專機米其林加台南餐點菜色曝光

快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

北市又爆狼師案！許淑華揭「24童受害」　北市拖3個月才停聘

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

更多熱門

相關新聞

藍委上館長節目指「博弈不傷天害理」　認同球員薪水高是因有賭盤

藍委上館長節目指「博弈不傷天害理」　認同球員薪水高是因有賭盤

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），曾擔任檢察官的藍委吳宗憲昨現身館長直播，並表示，擔任檢察官多年，「不認為博弈是多傷天害理的事。」對於館長稱球員薪水高是因為有賭盤，吳也點頭稱是。對此，球評石明瑾今（30日）感嘆，以為這是吳宗憲（藝人）的段子結果是吳宗憲（立委）的段子。律師黃帝穎則表示，吳宗憲淡化職棒簽賭營利賭博罪，侮辱自己前檢察官身分，找不到任何一個檢察官前同事或學弟妹敢挺。

留60人！王勝偉更珍惜舞台拚冠軍

留60人！王勝偉更珍惜舞台拚冠軍

「戶鄉薪水多林昱珉多52.7倍」Cheap開批了

「戶鄉薪水多林昱珉多52.7倍」Cheap開批了

吉力吉撈首例　林智勝：讓大家認識

吉力吉撈首例　林智勝：讓大家認識

台南台灣棒球英雄大遊行　12/3登場

台南台灣棒球英雄大遊行　12/3登場

關鍵字：

館長棒球博弈

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

「床的世界」總座陳俊傑驚傳辭世　二代接班打造老牌寢具業

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面