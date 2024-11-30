立委合體館長指「博弈不傷天害理」　吳宗憲道歉了

▲立委合體館長喊「不認為博奕傷天害理」輿論譁然，吳宗憲道歉了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前自爆做過球版（簽賭），曾經擔任檢察官的藍委吳宗憲29日現身館長直播，表示擔任檢察官多年「不認為博弈是多傷天害理的事」、「毀了職棒的是要球員打假球的人」，引發輿論爭議。對此，吳宗憲30日晚間表示，當時未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議，「我要先致歉」。

吳宗憲30日在臉書表示，當時他想談的是看見外國處理博弈產業後，可以創造出一個新的產業，只要管理得當，並不全都是壞事，還可以有效排除地下賭盤、賭場長期影響球員及國人，所以才有這個闡述，「絕對不是支持簽賭或打假球，但造成外界議論，我必須為我用語失當表示歉意」。

吳宗憲說，博弈跟打假球完全不一樣，後者是用暴力、脅迫、利誘來破壞運動競賽行為，這是絕對無法容忍的，為了杜絕這樣出老千的作法，後來也才有了《運動彩券發行條例》等法條以合法化來處理博弈行為，也確實發揮不少效果，政府希望把博弈走向合法、產業化的努力，這也是他認為合法博弈行為對社會影響不大，但不慎誤用形容詞的主要原因。

吳宗憲認為，博弈不可能會消失，全世界沒有一個國家看不見賭博的影子，他從實務上深知目前法規根本無法杜絕地下賭盤及流動賭場，政府管理也毫無具體效果，所以才提出參考鄰近日韓、新加坡、馬來西亞等國作法，面對博弈如何進行管理及限制，除了可以讓藏在陰暗面的不法行為受到有效打擊，甚至可產生額外稅收，使稅收用在長照、教育、體育人才培養等地方。

他感嘆，無論是棒球、籃球或是其他體育競賽，政府該做的是給運動選手一個公平、乾淨的競賽環境，當政府無法有效管理地下賭盤、賭場時，就該想出解決之道，而不是閉上眼睛視而不見，請大家一起支持藍委柯志恩、洪孟楷領銜提出的「運動產業發展條例增訂第七條之一、第七條之二及第七條之三條文草案」，讓修法早日通過，建立運動產業防賭機制、強化運動員組織工會及團體協商覆蓋率，讓運動產業環境更好。

他最後重申，「再次為未先好好解釋且用詞不妥，導致引起外界爭議乙事，對大家道歉」。