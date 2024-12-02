「好警察」涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢：依法辦案無關霸凌

▲曾獲全國「好警察」代表的新北市新莊警分局施姓小隊長（中），因涉貪交保後，找綠營民代開記者會控訴遭職場霸凌 。（圖／民進黨新北市議員卓冠廷提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署日前指揮廉政署，以貪污案被告身分約談新北市新莊警分局偵查隊1位施姓小隊長，訊後諭知交保5萬元，施男向綠營民代陳情，今（2日）開記者會聲稱投訴遭職場霸凌反被誣陷，新莊分局隨即發布聲明逐一駁斥施男，澄清不容警員以不實指控、企圖趕搭霸凌順風車行為，新北檢也回應依法辦案、多方蒐證，跟霸凌無關。

新北檢指出，偵辦施姓被告涉嫌《貪污治罪條例》案件，經檢察官指揮法務部廉政署多方蒐證，評估案件成熟後執行，本案立案偵辦及執行計劃及時程，均係依法處理，與所謂霸凌情事並無關聯。

檢廉上周五（11月29日）約談施姓小隊長，並到新莊分局「調取」相關資料，當晚移送新北檢複訊後，檢察官諭知施男交保5萬元，並限制出境、出海。

▲新北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，現年50多歲的施男曾獲全國「好警察」代表，目前因病，從去年（2023年）10月請長假到明年（2025年）元旦，他交保後向民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔、陳乃瑜、山田摩衣陳情，今開記者會指控遭偵查隊徐姓隊長職場霸凌，包括逕自將他拔官、調走隊員，擅自清空他的辦公座位私人物品給別人用，又刁難他請病假、敘獎等。

施男自稱從警35年，和徐姓隊長先前曾為同事，今年（2024年）6月他向警局督察系統陳情遭徐男霸凌但沒下文，原定今開記者會揭發，新莊分局對他施壓阻撓無效，不惜火速將他送辦，使霸凌受害人在發聲前，就被扣上貪污犯的帽子。

施男揭露案情指出，檢廉說他收取里長要給隊上的加菜金2萬元、涉及貪污，但加菜金制度行之有年，他也都用於隊上，卸任後已把所有公積金款項如實交接給徐姓隊長，當時徐男無異議。施男表示，此事發生在去年（2023年）7月，警局若認為他涉貪，為何挑在他想揭發遭霸凌前，才突襲法辦他。

新莊分局今發布聲明稿，逐一駁斥施男的說法，其中關於偵辦案情部分，警方表示未收到這筆里長加菜金，且新北檢去年1月就指揮廉政署偵辦施男所涉案情，新莊分局沒參與調查，反而是施男不滿辦公座位私人物品被移動、控告徐姓隊長等人，檢方上月（11月）已不起訴。

新莊分局表示，施男所稱遭霸凌的種種情節，經包含2位外部委員的「安全及衛生防護小組會議」審議，上月28日決議不成立職場霸凌。新莊分局強調：「警察人員每天都在跟犯罪集團辛苦的奮戰著，身為中華民國的警察，更不容許部分員警想趕搭霸凌順風車，不實指控單位主管，來混淆視聽！」