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劈腿爆乳寫真女優「飯店滾床」　日本在野黨領袖遭黨內懲處

▲▼日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本在野黨國民民主黨黨代表玉木雄一郎，今年11月在首相指名選舉當天上午，遭到某日媒爆料與一名39歲寫真女優「過從甚密」，甚至還到同間飯店開房滾床。對此，玉木雄一郎隨後召開記者會坦承外遇事實。如今，該黨黨內召開倫理委員會，決定讓玉木雄一郎停職3個月作為處分。

根據日媒《讀賣新聞》，日本國民民主黨今（4）日下午召開參眾兩院議員總會，公布黨內倫理委員會過去以來的調查結果，認為黨代表玉木雄一郎外遇的行徑讓整個黨蒙羞，因此決定懲處玉木，讓玉木維持黨代表的職務、同時停職3個月，至明年3月4日才會結束。

停職期間，將由黨內眾議員古川元久暫時代理黨代表一職。國民民主黨幹事長榛葉賀津也在記者會上強調，玉木雄一郎預估將於明年3月4日回歸黨代表職務。

在參眾兩院議員總會後，玉木雄一郎向現場記者表示，「在選舉期間能夠獲得來自全國各位支持，對此我感到相當抱歉。」

據悉，日媒《Smart FLASH》於11月11日上午刊登報導，指出現年55歲的玉木雄一郎與39歲寫真女優兼香川縣高松市觀光宣傳大使小泉深雪（小泉みゆき，或譯小泉美雪）共同出入位於東京新宿的葡萄酒吧，兩人更先後出入高松市某商務旅館，被媒體目睹進行充滿愛慾的「火熱交流」。

▼玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

▲▼玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

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