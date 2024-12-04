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「強闖國會」戒嚴軍身份曝！南韓特設神秘之師　是太陽的後裔原型

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲尹錫悅在宣布戒嚴後派遣707特種部隊入駐國會，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，還派軍進駐國會大廈，阻止議員推翻戒嚴令，直到國會在4日凌晨投票通過解除戒嚴決議後，軍隊才終於撤離議場。事後，韓媒根據戒嚴部隊戰服左肩上特種部隊的單位標誌，判斷尹錫悅向國會部署的是707特種部隊。這是南韓陸軍特種作戰指揮部下的專業反恐部隊，擁有高強度訓練與精良裝備。

韓聯社等外媒報導，707特種部隊成立於1977年，最初的主要任務是應對恐怖活動，但該部隊如今承擔的任務範圍已變得更加廣泛，其中包括保衛總統、執行反恐行動等。戒嚴當晚，707特種部隊約有280名攜帶步槍和夜視鏡、穿著標誌性黑色作戰服、戴有迷彩戰術裝備的部隊人員進入國會，顯示出他們隸屬707部隊。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

707特種部隊精於爆破、狙擊，以及救援，並因其高強度訓練及專業能力廣為人知。這支部隊下設6個連，其中2個連專門負責反恐，還擁有女子特戰小組，專門執行特殊場合的秘密任務。韓媒指出，707部隊曾因韓劇《太陽的後裔》播出後廣受矚目，劇中虛構的「太白部隊」原型正是來自707特種部隊。

3日戒嚴當晚，現場畫面顯示，部隊試圖破窗進入國會，以阻止議場內的議員通過解除戒嚴決議。然而，據目擊者觀察，部隊槍內裝著的是橡膠子彈，顯示軍方並未打算使用致命武力。儘管如此，此舉仍在國內引發恐慌與譴責，質疑政府是否濫用權力鎮壓政治異見。

這次戒嚴令迅速因國會決議被解除，但尹錫悅此舉被廣泛視為試圖強化總統權力，打擊政治對手。雖然他聲稱此舉為對抗親朝鮮勢力，但多數聲音認為這與第一夫人金建希涉及腐敗的指控密切相關。這場危機使韓國陷入高度政治動盪，也令國際社會對其民主制度的穩定產生疑慮。

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