星宇航空明年4月直飛神戶　台北每周3班、台中天天一班

▲星宇航空規劃明年4月開航台北、台中-神戶，開航初期預計以A321neo機型執飛。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

星宇航空今宣布，規劃明年4月正式開航台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司，台北每周3班、台中天天都有1班。台灣虎航也將於明年1月開航高雄直飛北海道新千歲機場，每周營運2班。

神戶市與星宇航空今於神戶市政廳召開媒體發表會，由星宇航空策略長劉允富、神戶市長久元喜造、神戶市港灣局長（空港担當）河原康生共同主持，宣布規劃於2025年4月正式開航由台北及台中直飛神戶的航班，成為台灣第一家運營神戶機場的航空公司。

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▲神戶市與星宇航空於神戶市政廳召開媒體發表會，宣布將於2025年4月正式開航。（圖／星宇航空提供）

星宇航空指出，開航初期預計以A321neo機型執飛，將提供每周三班從台北出發、每周7班從台中出發的飛航服務，帶領旅客領略這座充滿國際化與歷史底蘊的迷人城市。詳細航班及開賣資訊待民航局許可後正式公布。

劉允富說，神戶作為京阪神地區的重要港口，是商務與旅遊交流的樞紐，2025年適逢世界博覽會於大阪舉辦，進一步強化京阪神地區的國際交通便利性。星宇航空將致力於連結台灣與神戶，希望帶給雙邊旅客新的旅遊選擇，也促進兩地緊密的觀光與經濟合作。

▲神戶市長久元喜造（左）與星宇航空策略長劉允富。（圖／星宇航空提供）

星宇航空說明，神戶是星宇第11個日本航點，包括東京、福岡、札幌、函館、仙台、熊本、高松等航點。神戶距離大阪、京都及奈良等熱門景點只需1小時左右的車程，旅客將可彈性搭配往返大阪的航班，規劃雙點進出的旅行。

台灣虎航日前也宣布，明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線，開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT260，每周二、六的上午8時自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT261，每周二、六的下午1時55分自新千歲機場起飛。

▲台灣虎航將於明年1月21日開航高雄-札幌（新千歲）航線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

目前台灣虎航高雄出發的航點包括東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門、峴港及富國島，待明年1月21日新千歲開航後，將達11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。