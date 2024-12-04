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逼宮？南韓執政黨3高層「抵總統辦公室」　在野黨提案解任國防部長

▲▼國民力量院內代表秋慶鎬、黨代表韓東勳。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量院內代表秋慶鎬、黨代表韓東勳。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間緊急頒布非常戒嚴令，導致朝野與外界一片譁然。對此，稍早尹錫悅所隸屬的政黨國民力量黨代表韓東勳、國務總理韓悳洙、國民力量院內代表秋慶鎬與於今（4）日下午抵達總統辦公室。與此同時，共同民主黨針對國防部長金龍顯提出彈劾。

根據《韓聯社》，韓東勳、韓悳洙、秋慶鎬先是於4日聚集在位於首爾市鐘路區三清洞的國務總理公館，針對尹錫悅緊急發表戒嚴令的行徑討論後續善後動作，與會人士還包括總統辦公室秘書室長鄭鎮碩等高級幕僚。4日下午，韓東勳、韓悳洙、秋慶鎬已經聚集在位於首爾市龍山區的總統辦公室。

外界觀測指出，韓東勳、韓悳洙、秋慶鎬等人可能是想向尹錫悅匯報討論結果，並獲得尹錫悅的批准。

▲▼南韓國防部長金龍顯、美國國防部長奧斯汀於當地時間30日在五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部長金龍顯。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，南韓國防部長金龍顯被確定是向尹錫悅提議發起戒嚴的幫兇。因此，共同民主黨已於下午5時45分（台灣時間4時45分）向國會遞出對於金龍顯的彈劾訴追案。據悉，共同民主黨稍早以涉嫌內亂罪等名義，告發尹錫悅、金龍顯、行政安全部長李祥敏。

預計明（5）日，共同民主黨將會在本會議上針對尹錫悅、金龍顯等人的彈劾訴追案進行報告，法定必須在國會報告後的24至72小時內進行表決，因此最快將於6至7日進行表決。

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