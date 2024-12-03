海巡女上士遇10萬分之1機率　請罕見「骨髓捐贈假」長官准了

▲海巡署女上士吳紓庭去年決定捐贈骨髓，不到一年就遇上10萬分之1的機率，有患者與吳配對上，近期已經完成捐贈。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

海巡署中部分署通知作業隊女上士吳紓庭，去年參加骨髓幹細胞捐贈建檔，短短不到一年，就成功與一名患者配對上，這機率僅有10萬分之1。近日吳紓庭請了罕見的「骨髓捐贈假」假別，請了約一周前往花蓮慈濟醫院捐贈骨髓救人，也是海巡署同仁史上首例。

為鼓勵公務人員捐贈骨髓或器官，並由服務機關視實際需要核給骨髓捐贈假或器官捐贈假，以令當事人休養，公務人員請假規則規定，「因捐贈骨髓或器官者，視實際需要給假。」

海巡署中部分署說，吳紓庭個性活潑、熱心公益，時常參加捐血活動，去年因緣際會得知慈濟基金會有舉辦骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動，決定參加，結果建檔僅300多天，就收到通知，一名患者的白血球抗原與吳紓庭相同。

吳紓庭得知後，趕緊先前往台中慈濟醫院進行檢查，並且在捐贈2天前注射「蛋白生長激素」，確保捐贈過程順利，最後由志工以及海巡署同仁陪同下，前往花蓮慈濟醫院正式進行捐贈。

中部分署表示，全力支持其善行，批准「骨髓捐贈假」假別，並派適員在旁協助，吳員的無私奉獻傳遞著生命的光芒，給予患者一線生機，將公開表揚其義舉，並依據海岸巡防機關人員獎懲標準給予獎勵，以讚揚其無私的愛心與社會責任感。