江蕙捐8000萬醫療設備助偏鄉離島　衛服部：為台灣注入愛與溫暖

▲歌壇天后江蕙。（圖／資料照／寬宏藝術）



記者鄒鎮宇／綜合報導

抗癌9年重生的天后江蕙，日前在國慶晚會壓軸獻唱《甲你攬牢牢》、《家後》、《甜蜜蜜》等經典神曲，預計明年演唱會復出。近期，江蕙攜手全聯福利中心捐贈30台最新型的可攜式自動心肺復甦機及100張高單價加護型醫療電動磅秤床，將8000萬元的醫療設備送至偏鄉及離島的公立醫院。

衛服部2日發出新聞稿表示， 江蕙攜手全聯福利中心捐贈的30台最新型可攜式自動心肺復甦機及100張高單價加護型醫療電動磅秤床，將於本週起陸續送達偏鄉及離島的公立醫院。期間，也感謝台北榮總的陳威明院長的居中協助，讓江蕙的愛心能夠確實送達所需院所。

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衛服部指出，市值上百萬元的「最新型可攜式自動心肺復甦機」能大幅提高急救效率，為患者爭取寶貴的救援時間，同時減輕救護人員的壓力與負擔。佈建於離島及偏鄉後，將發揮重大的急救效果，挽救更多寶貴的生命；「加護型醫療電動磅秤床」則是為重症臥床或需要長期護理的病人設計，不僅提升病患的護理品質，還能降低護理人員的搬運負擔，減少搬運患者導致的職業傷害。

衛服部表示，「衛生福利部真摯感謝江蕙和全聯福利中心的善心舉動，給予急重症患者及醫事人員重大協助，為台灣注入滿滿的愛與溫暖，台灣因有你們而更加美好」。

衛服部指出，受贈醫院衛福部所屬之部立醫院有：台東醫院、花蓮醫院、新屋醫院、苗栗醫院、豐原醫院、南投醫院、朴子醫院、新營醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、金門醫院、澎湖醫院等12家醫院。依照各院所提出的需求，分別提供其所需數量與設備。

除此之外，受贈醫院尚有退輔會所屬醫院、台大與成大的分院、三軍總醫院及嘉義基督教醫院等。另，台北市衛生局、高雄市衛生局、蘭嶼衛生所、綠島衛生所等地方衛生局/所也都獲得捐贈。