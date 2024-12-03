強化「避難弱者」逃生應變　南消東山分隊至護理之家宣導與踏勘

▲台南市消防局第一大隊東山分隊於3日至濟安護理之家，辦理避難弱者場所踏勘及防火宣導，強化長照安養場所員工初期應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

義大利米蘭養老院去年火警造成6人死亡及萬華長照機構火警致1人死亡憾事，為加強收容避難弱者場所災害應變能力及整備消防戰力，台南市消防局第一大隊東山分隊於3日至濟安護理之家，辦理避難弱者場所踏勘及防火宣導，強化長照安養場所員工初期應變能力。

其中「避難弱者」指長者、幼童、病患及行動不便者等，於災害發生時，無法自行察覺或立即避難有困難者，因此第一時間需要依靠安養工作人員引導輔助逃生，因此場所自衛消防編組應變能力非常重要，尤其是夜間護理之家員工人數最低，倘若在半夜時發生火災，除了員工應變人力不足，收容長者更容易因為剛起床昏沉狀態造成逃生不易，因此本次東山消防分隊執行場所踏勘，強調場所自衛消防編組應變能力並加強避難長者宣導，同時因應氣候變化進行一氧化碳宣導，補充住警器宣導及用火用電相關宣導。

消防局局長李明峯表示，預防勝於搶救，長照安養機構火災高度仰賴工作人員應變，國內外發生許多長照安養機構重大災例，提醒初期自衛消防編組的重要性。隨著冬季氣溫逐漸下降，民眾天冷時經常會緊閉家中門窗，造成通風不良，使用瓦斯爐、燃氣熱水器或烹煮火鍋時，家裡務必「開啟一扇窗」，保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。

市長黃偉哲表示，消防分隊事前整備及實兵操演，讓救災應變能力更進步，期許場所人員及救災各單位一起提升應變能力，增進公共安全。也提醒民眾在冬天使用燃氣設備時需提高防範一氧化碳中毒的意識。如果全家人都出現頭暈等症狀且未改善時，應警惕可能是一氧化碳中毒，這時請立即撥打119趕快送醫急救。