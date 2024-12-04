王世堅現身「反廢死活動」遭嗆　游淑慧抱屈：他可以講給賴清德聽

記者郭運興／台北報導

紀念師鐸獎女教師命案發生10週年，「白玫瑰運動」3日登場，受害家屬與相關團體走上街頭表達「拒絕廢死派大法官」等訴求，民進黨立委王世堅到場支持，但致詞時，台下群眾卻鼓譟「那你回去講啊」。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（4日）表示，衝著他敢出席，自己要給一個讚，希望能發揮中常委影響力，在黨內繼續發聲，講給賴清德黨主席聽，王世堅也凸顯民進黨謊話連篇，如果司法無法彰顯公義，那人民冤屈只好記在民進黨身上。

游淑慧表示，王世堅委員是民進黨唯一一位出席「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，挺反廢死訴求的委員。

游淑慧認為，雖然王世堅在現場被民眾嗆「那你回去講啊」，但衝著他敢出席，自己就要給一個讚，也希望能發揮中常委影響力，在黨內繼續發聲，司法的正義價值與政黨無關。

游淑慧說，而王世堅的出席，凸顯民進黨其他人的偽君子和謊話連篇。之前一堆民進黨立委喊著自己「沒有支持廢死」，但今天卻又沒有人願意公開站出來聲援被害人家屬，王世堅委員說殺人償命，一點都沒錯。

游淑慧再說，王世堅也是民進黨中常委，希望在週三民進黨中常會上，可以講給賴清德黨主席聽，告訴賴清德，如果民進黨讓殺人者不需償命、讓司法無法彰顯公義，那人民的冤屈只好記在民進黨身上。

最後，游淑慧強調，政客的自私作為，如果讓「法」向「不法」讓步，那人民只能向政客算帳。

▼民進黨立委王世堅出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）