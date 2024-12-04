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民進黨挺尹錫悅戒嚴　洪孟楷嘆：忘了民主兩個字怎麼寫嗎？

▲▼洪孟楷 聯訪 李孟諺 誹聞 請辭 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

南韓總統尹錫悅3日深夜，突然發布南韓全國緊急戒嚴令，隨後又宣布解嚴，引發國際嘩然；民進黨立院黨團則被抓包，附和尹錫悅戒嚴，儘管刪文後澄清絕無支持戒嚴之意，但仍引發熱議。國民黨立委洪孟楷4日表示，民進黨第一時間發文力挺，印證「絕對的權力，使人絕對的腐化」一點也不假，難道民進黨忘記民主兩個字怎麼寫了嗎？

對於昨晚韓國宣布戒嚴，民進黨團馬上在社群平台上寫下，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職…。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」不過，沒多久時間已馬上刪文。

洪孟楷指出，當昨晚戒嚴消息出來時，民進黨團竟在社群上宣稱「南韓國會被親北韓勢力操控」，這種見獵心喜挺戒嚴的心態令人髮指，更印證「絕對權力使人絕對腐化」，民主兩個字難道忘了怎麼寫嗎？

洪孟楷說明，從南韓戒嚴令發出的第一時間六點聲明，可以看出即便政府試圖把國安危機套在各面向上，但卻沒有任何清楚、直接、確實的證據可以支持政府立場；相反地，充斥著對於在野黨的攻擊和逃避監督的惡意，更不用說部會首長仍有爭議，因此連執政黨委員也沒全面支持戒嚴，就可得知這是尹錫悅的個人意志重於一切。

「戒嚴是何等大事，讓軍事力量極大化，國家大於一切」。洪孟楷說，有任何反對的聲音無法接受、只能打壓消滅，以國安之名行威權之實，不到6小時國會以多數的智慧化解一場可能的流血衝突。但更想問在得知戒嚴的當下，不是謹言慎行、哀矜勿喜，我國執政黨反而急著讚許、並且加諸意見表達，看在南韓民眾眼裡做何感想？

洪孟楷開轟，當手握權力就想消滅不同聲音，在這件事情上民進黨示範「絕對權力使人絕對腐化」的傲慢。與其推給小編，不如黨主席出來向國人說明清楚道歉，這種在他國遭遇動盪而見獵心喜的態度，絕對是不及格的執政黨。

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