傳中共將於賴清德返台時軍演　國安局點兩目的：評估各種可能劇本

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前出訪南太友邦，行程過境美國夏威夷、關島。路透社引述國安消息人士透露，依據情資評估，中共於本週末展開軍演的可能性非常高。國安局長蔡明彥今（4日）受訪時表示，國安局有評估中共各種可能劇本，對共軍後續動作有初步掌握。對於上周共軍空中聯巡，蔡研判，此舉有兩目的，包含在美國政權交接時測試底線、中共軍方內部將領正在進行整肅，透過演訓轉移注意力。國安局會依相關情資做必要處置。

蔡明彥今赴立院外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪。

對於可能軍演，蔡明彥表示，區域整體情勢包含朝鮮半島有新的變化，不樂見台海情勢升溫，希望藉此機會，兩岸可以共同維護台海和平跟穩定，對於各種可能劇本國安局都有評估，也與國際友盟交換相關情資，對於共軍後續動作跟基本樣態，有初步掌握跟研判。

蔡明彥判斷，重點還是在接下來幾天共軍活動狀況，會嚴密注搜相關情形，也會透過保密情轉系統讓總統第一時間掌握，近期注意到中國對外軍事演訓比較頻繁，上週還有共軍空中聯巡，並分為兩階段：第一階段走日本海、第二階段是到西太平洋。

蔡明彥說明，國安局判斷共軍此舉有兩個目的，第一、在美國政權交接過程中，中共透過對外演訓，測試美國跟盟友的底線，第二、中共軍方內部還在進行將領整肅，透過演訓轉移內部注意力，讓解放軍更專注在戰訓本務，不要因為內部整肅讓不安情緒升高。

蔡明彥強調，會持續注意中共內外相關狀況及軍事動態，有相關情資也會跟國安團隊做必要處置。