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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

記者邱晟軒／綜合報導

南韓總統尹錫悅昨（3）日當地晚間11點突宣布緊急戒嚴令，2小時48分鐘後遭到國會否決，約6個小時後，尹錫悅在國會壓力於今（4）日凌晨宣佈解除戒嚴。針對南韓戒嚴，政治評論員吳靜怡昨晚第一時間在社群平台上發文，聲稱「南韓給了威廉（賴清德）一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴。」貼文引發網友熱議。

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，吳靜怡昨晚10點07分在 Threads 發文強調，「南韓給了威廉一個對付國會亂象強而有力的示範和面對共產國家干政應該有的態度：總統尹錫悅宣布緊急戒嚴。」

吳靜怡文末引述韓聯社報導，指出「南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，並宣布戒嚴是因為反對黨行為導致政府陷入癱瘓，戒嚴是為了重建自由民主的國家。」

▲▼ 。（圖／翻攝@gracewooh）

▲吳靜怡Threads發文。（圖／翻攝@gracewooh）

然而，該篇貼文隨即引爆網友砲火。網友們紛紛留言批評吳靜怡，「台灣絕對不能走回頭路！」、「黨都嚇到皮皮挫了，你這隻不要再睡了，起來刪文了」、「你知道你在說什麼嗎？尹錫悅就是要清算政敵才發布戒嚴令，何謂給賴總統做示範？在承平時代隨意戒嚴對於社會、經濟的打擊有多嚴重，你知道嗎？」、「有種不要刪文，政治敏感度這麼差當三小政治評論員」。

面對網友強烈抨擊，吳靜怡今天上午連發2篇說明，「絕對支持，以民主程序，解決政治爭端」。她指出，台灣曾經被國民黨戒嚴38年，這種悲慟歷史不應該在任何民主國家發生，但若國家失能或國會亂象持續發生，無論是在野黨發動倒閣、總統發動解散國會，按照民主程序和法治精神，一定支持。

▲▼南韓宣布戒嚴，國會衝突。（圖／路透）

▲南韓3日晚間宣布戒嚴，國會爆發衝突。（圖／路透）

吳靜怡進一步表示，韓國總統的文稿，寫的確實如同台灣國會的亂象，所以得到極大關注，但經過戒嚴傷痛的台灣，除非遇到戰爭非必要，一定不可能用「戒嚴」手段讓民主倒退。

吳靜怡更發文表示，避免部分網友看不懂，禮貌的備註一下，南韓總統尹錫悅：「戒嚴是為了重建自由民主的國家」，什麼時候別人的總統變成我了？「網軍打我一個就好，放過其他小編好嗎？幹嘛用網軍戒言呢？」

▼吳靜怡Threads發文引發網友猛烈批評 。（圖／翻攝@gracewooh）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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