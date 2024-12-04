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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鏡民調／賴清德滿意度52.1%　國民黨下滑6.5百分點、民眾黨跌破三成

▲▼總統賴清德出席馬紹爾群島及臺灣駐馬國技術團市集。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出訪。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（4日）公布最新民調，對於總統賴清德施政滿意度，52.1%過半數的民眾表示滿意，滿意度上升1.2個百分點、不滿意度32.5%，下降2.7個百分點。政黨滿意度部分，藍綠白三黨皆呈現滿意度下滑、不滿意度上升狀況，其中國民黨滿意度下滑6.5個百分點最多、民眾黨滿意度則再度下滑到三成以下。

賴清德上任已將近半年，針對賴清德總統施政滿意度，52.1%過半數的民眾表示滿意，其中16.1%非常滿意、36.0%還算滿意、32.5%民眾表示不滿意，其中20.3%不太滿意、12.2%非常不滿意、15.4%未表態。 對於行政院長卓榮泰所領導的內閣團隊滿意度調查，有42.6%的民眾表示滿意，其中10.2%非常滿意、32.4%還算滿意、34.2%民眾表示不滿意，包含22.4%不太滿意、11.8%非常不滿意、23.2%未表態。

民調也調查，立法院各黨立委表現滿意度調查，針對民進黨立委整體表現，有44.5%民眾表示滿意、44.5%不滿意、11.0%未表態。對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有34.4%、不滿意為51.7%、13.9%未表態。至於民眾黨立委整體表現滿意度，有27.5%民眾表示滿意、不滿意為56.8%，15.6%未表態。

綠藍白三黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低，但三政黨皆呈現下降趨勢；不滿意度則為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低，三政黨皆呈現上升趨勢。惟民眾黨滿意度再度跌至三成以下，下降2.9個百分點，國民黨立委滿意度下降最多達6.5個百分點，不滿意度也上升4.1個百分點達五成以上。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年11月30日至12月2日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話551人、手機549人，共1,100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.95。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。
 

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