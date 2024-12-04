拚死翻牆闖國會！83歲議員連夜通過解嚴　累翻「癱坐議場睡死」

▲南韓通過解嚴後，８3歲議員朴智元累得在議場內睡著。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間以「剷除親北勢力」為由宣布戒嚴，隨後共同民主黨等在野黨議員立即集結到國會議場，準備解除戒嚴令。然而，由於尹錫悅政府指示警方控制國會出入口，迫使議員們不得不翻牆爬窗進入國會，混亂持續至深夜。雖然議員們最後成功通過解除戒嚴決議，但83歲議員朴智元疲憊不堪，會後握著手機睡著，令網友們心疼不已。

綜合外媒報導，為了阻止議員們解除戒嚴，尹錫悅不僅指示警方封鎖國會出入口，甚至還派遣軍隊強闖國會大廈，促使國會工作人員和一般民眾聚集一起、組成防線，阻擋部隊進入國會。戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，打破執政黨國民力量黨代表（黨魁）位於主樓2樓辦公室的玻璃後，闖入國會大廈，朝議場推進。

從現場畫面可見，國會當時的場面相當混亂，而共同民主黨的議員則死守議場，一面用沙發等大型家具阻擋出入口，防止軍隊進入議場，一面焦急等待因國會警衛隊封鎖出入口，來不及趕到的同僚。最後，國會等了2小時30分鐘，並連夜舉行會議，才成功讓190名在場議員全票通過解除戒嚴令的決議案。

決議案通過後，網上流出現場照片，顯示有不少議員都累到在場內睡著，有網友更發現，前韓國國家情報院院長、現任國會議員朴智元在會後筋疲力盡，直接癱坐在椅子上，握著手機昏睡過去。不少網友心疼表示，「別指責他，那可是個83歲的老人。你在這個年紀還不一定能熬夜，而且這對老人來說是有損健康的！」